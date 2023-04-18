Sadakataşı’ndan Türkiye’de 25 bin aileye gıda yardımı

Ramazan çalışmalarına bu yıl ‘‘Türkiye İçin Birlik Vakti’’ çağrısıyla başlayan Sadakataşı Derneği, deprem bölgeleri ve depremzede ailelerin yaşadığı illerde yardım çalışmalarını sürdürüyor.





10 bin aileye market kartı

Sadakataşı Ramazan yardımları kapsamında 24 ilde gerçekleştirdiği dağıtımlarla 10 bin aileye market kartı ulaştırdı. İhtiyaç sahibi aileler ve depremzedeler dağıtılan kartlar ile marketlerden 500 TL’lik alışveriş yapabilecekler.





15 bin aileye gıda kumanyası

Sadakataşı Ramazan ekipleri yurtiçinde 15 bin aileye şeker, tuz, nohut, mercimek, makarna, salça, pirinç, çay, bulgur, konserve, kahvaltılık gıdalar, hurma ve sıvı yağdan oluşan Ramazan kumanyası ulaştırdı.





Yardımlar devam edecek

Yardım faaliyetleri hakkında bilgi veren Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, bu yıl yurtiçi Ramazan yardımları kapsamında toplamda 25 bin aileye kumanya ve market kartı ulaştırdıklarını belirtti. Özdal sözlerinin devamında, ‘‘Deprem bölgelerinde yaşayan aileler ile yoksul insanlarımızı önceleyerek bu yıl 24 ilimize Ramazan çalışmaları gerçekleştirdik. Yardımlarımız Ramazan ayının sonuna kadar devam edecek’’ ifadelerini kullandı.

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Destek olmak için

Bu yılda Ramazan sevincini ihtiyaç sahipleriyle birlikte yaşamak için yardım çağrısında bulunan Sadakataşı Derneği, kumanya bedelini 500 TL, fitre bedelini 70 TL, iftar bedelini ise 60 TL olarak belirledi.









Sadakataşı Ramazan çalışmalarına başladı

Sadakataşı ekipleri deprem bölgesinde



