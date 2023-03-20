Sadakataşı Ramazan çalışmalarına başladı

Ramazan çalışmalarını deprem bölgeleri öncelikli olmak üzere ülkemizin birçok noktasında gerçekleştirecek olan Sadakataşı Derneği kumanya, market kartı, bayramlık kıyafet, fitre ve zekât dağıtımları gerçekleştirecek. Dernek kuracağı kardeşlik sofralarında depremzede vatandaşlarımızla bir araya gelecek.

Market kartı

Sadakataşı, yurtiçi Ramazan çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere marketlerde 500 TL’lik alışveriş yapabilecekleri market kartı dağıtımları gerçekleştirilecek.

25 bin Ramazan kumanyası

Ramazan ayı ile birlikte dernek çalışmalarını ‘‘Türkiye İçin Birlik Vakti’’ çağrısıyla gerçekleştirecek. Sadakataşı, Ramazan yardımları kapsamında başta deprem bölgeleri olmak üzere ülkemizin birçok yerinde 25 bin aileye kumanya dağıtımı yaparak sofraları bereketlendirecek.

İftar ve sahur sofraları

Ramazan ayının bereketini birlikte yaşamak amacıyla dernek tarafından deprem bölgelerinde düzenli olarak kardeşlik sofraları kurulacak. Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur sofraları kuracak olan Sadakataşı, depremzedeler ile bir araya gelecek.

Zekât, fitre ve fidye dağıtımları

Dernek, Ramazan ayı boyunca depremden etkilenen aileler ile birlikte ihtiyaç sahiplerine zekât, fidye ve fitre dağıtımları gerçekleştirecek. Sadakataşı bu Ramazan’da 10 binin üzerinde aileye fitre ve zekât yardımları ulaştırmayı hedefliyor.

Bayramın sevinci çocuklarla yaşanacak

Bayramın sevincini en çok yaşayacak olan çocukları da unutmayacak olan dernek depremden en çok etkilenen 11 ilde binlerce bayramlık kıyafet ve oyuncak dağıtımları gerçekleştirecek.

Geçen Ramazan neler yapıldı?

Sadakataşı Derneği 2022 yılı Ramazan ayında 32 ülkede yapılan yardımlarda;

-25.400 aileye gıda kumanyası dağıtıldı.

-9 bin aileye market kartı yardımı yapıldı.

-5.100 çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi.

-6 bin aileye fitre ve zekât ulaştırıldı.

-Kurulan iftar sofralarında yaklaşık 35 bin kişi orucunu açtı.

-Yaklaşık 300 bin kişi bu yardımlardan faydalandı.

Destek olmak için

Bu yılda Ramazan sevincini ihtiyaç sahipleriyle birlikte yaşamak için yardım çağrısında bulunan dernek, kumanya bedelini 500 TL, bayramlık bedelini 1000 TL, fitre ve fidye bedelini 70 TL, iftar bedelini ise 60 TL olarak belirledi.

Ayrıca RAMAZAN yazıp 2989’a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilirsiniz. www.sadakatasi.org.tr sitesinden online bağış yapabilir ve derneğin 0216 614 04 61 numaralı irtibat telefonuna ulaşarak yetkililerin yönlendirmesiyle zekât, sadaka, fitre, bayramlık, iftar ve kumanya bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.



















