- Servis Sayısı6 kişilik
- Zorluk Seviyesi2 / 5
- Hazırlama Süresi60 dk
- Pişirme Süresi40 dk
- Kalori Oranı-
Malzemeler
- Un 1/2Su Bardağı
- Toz şeker 1Su Bardağı
- İrmik 500Gram
- Vanilya 1Paket
- Süzme yoğurt 1,5Su Bardağı
- karbonat 1Çay Kaşığı
- Limon suyu 1Tatlı Kaşığı
- Üzerine;
- Badem
- Şerbet malzemeleri;
- Toz şeker 3,5Su Bardağı
- Su 3,5Su Bardağı
- Limon suyu 1Tatlı Kaşığı
- Tuz 1Çimdik
Yapılışı
Şerbet için bütün malzemeleri teker teker tencereye alın. Şerbet kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra ocağın altını kapatın. Tencereyi soğuması için kenara alın. Hamur için; malzemeleri sırayla yoğurma kabına alın. Bu arada karbonatın üzerine limon suyunu ilave edip köpürtün. Köpürttüğünüz karbonatı karışıma ekleyip 5 dakika boyunca hamuru yoğurun. Hafifçe yağladığınız fırın kabınıza hamuru boşaldın. Hamuru bastırıp düzleyin ve dilimleyin. Hamuru tezgahta 1 saat mayalanması için dinlendirin. Üzerine bademler yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırına tatlıyı sürün. Şambalı kızarmaya başlayınca ısıyı 160 dereceye düşürün ve kızarana kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra kestiğiniz yerlerden bir daha geçip kesin. Sıcak tatlıya ılımış şerbeti dökün ve çekmesini bekleyin. Ardından servis edin. Afiyet olsun.
Notlar