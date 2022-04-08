Ramazan Zimem Defteri hayat buldu 1 milyonluk veresiye borcunu ödedi
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İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Zimem Defteri hayat buldu: 1 milyonluk veresiye borcunu ödedi

Osmanlı’daki Ramazan geleneklerinden ‘Zimem Defteri’ geleneği günümüzde Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yüzleri güldürdü. İstanbul’da yaşayan bir iş insanı, Belediye Başkanı Fahri Solak’ı arayarak ilçe merkezindeki mahalle bakkalları, kasap ve manavların veresiye defterlerini satın alarak vatandaşların 1 milyon tutarındaki borçlarını sildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Zimem Defteri hayat buldu: 1 milyonluk veresiye borcunu ödedi
Başkan Solak, isminin açıklanmasını istemeyen iş insanının her yıl Ramazan ayında benzer uygulamayla vatandaşların borçlarını ödediğini, bu yıl kendisine ulaşarak Sultanhanı’ndaki mahalle bakkallarının veresiye defterlerini satın aldığını söyledi.

Osmanlı’nın önemli Ramazan geleneklerinden olan “Zimem Defteri” geleneği Aksaray Sultanhanı ilçesinde hayat buldu. İstanbul’da yaşayan bir iş insanı Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak’ı arayarak ilçe merkezindeki mahalle bakkallarının veresiye defterlerini satın almak istediğini, bu konuda borç defterlerinin belirlenmesini rica etti.

ZABITA BELİRLEDİ

Başkan Solak, isminin açıklanmasını istemeyen iş insanının her yıl Ramazan ayında benzer uygulamayla vatandaşların borçlarını ödediğini, bu yıl kendisine ulaşarak Sultanhanı’ndaki mahalle bakkallarının veresiye defterlerini satın aldığını söyledi. Bu duruma çok sevindiklerini aktaran Solak, şöyle konuştu: “İş insanının ricası üzerine titiz bir çalışma yürüttük. Zabıta ekiplerimizle mahalle bakkallarımızı, kasap ve manavları ziyaret ederek veresiye defterlerine yazılan borçları tespit ettik. Toplam borç miktarını bildirdiğimiz hayırsever, yaklaşık 1 milyon lira tutarındaki bütün veresiye defterlerini satın aldı. Bizim millet olarak özellikle mübarek ramazan ayında çok özel ve güzel dayanışma kültürümüz var. Bunun en bariz örneğini İstanbul’da yaşayan Nevşehirli hayırsever iş insanı ilçemizde gösterdi.”

ESNAF DA İHTİYAÇ SAHİPLERİ DE SEVİNDİ

Vatandaşların borçlarının ödenmesi üzerine iş yeri camlarına veresiye borçlarının ödendiğine dair yazı yazan esnaflar, bu duruma hem kendilerinin hem de vatandaşların çok sevindiğini belirtti.

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