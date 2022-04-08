Zimem Defteri hayat buldu: 1 milyonluk veresiye borcunu ödedi

Başkan Solak, isminin açıklanmasını istemeyen iş insanının her yıl Ramazan ayında benzer uygulamayla vatandaşların borçlarını ödediğini, bu yıl kendisine ulaşarak Sultanhanı’ndaki mahalle bakkallarının veresiye defterlerini satın aldığını söyledi.

Osmanlı’nın önemli Ramazan geleneklerinden olan “Zimem Defteri” geleneği Aksaray Sultanhanı ilçesinde hayat buldu. İstanbul’da yaşayan bir iş insanı Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak’ı arayarak ilçe merkezindeki mahalle bakkallarının veresiye defterlerini satın almak istediğini, bu konuda borç defterlerinin belirlenmesini rica etti.

ZABITA BELİRLEDİ

Başkan Solak, isminin açıklanmasını istemeyen iş insanının her yıl Ramazan ayında benzer uygulamayla vatandaşların borçlarını ödediğini, bu yıl kendisine ulaşarak Sultanhanı’ndaki mahalle bakkallarının veresiye defterlerini satın aldığını söyledi. Bu duruma çok sevindiklerini aktaran Solak, şöyle konuştu: “İş insanının ricası üzerine titiz bir çalışma yürüttük. Zabıta ekiplerimizle mahalle bakkallarımızı, kasap ve manavları ziyaret ederek veresiye defterlerine yazılan borçları tespit ettik. Toplam borç miktarını bildirdiğimiz hayırsever, yaklaşık 1 milyon lira tutarındaki bütün veresiye defterlerini satın aldı. Bizim millet olarak özellikle mübarek ramazan ayında çok özel ve güzel dayanışma kültürümüz var. Bunun en bariz örneğini İstanbul’da yaşayan Nevşehirli hayırsever iş insanı ilçemizde gösterdi.”

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ESNAF DA İHTİYAÇ SAHİPLERİ DE SEVİNDİ

Vatandaşların borçlarının ödenmesi üzerine iş yeri camlarına veresiye borçlarının ödendiğine dair yazı yazan esnaflar, bu duruma hem kendilerinin hem de vatandaşların çok sevindiğini belirtti.