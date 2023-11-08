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Real Madrid - Braga maçı ne zaman? Arda Güler kadroda yer aldı

Real Madrid - Braga arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi C Grubu maçı bugün 23.00'te oynanacak. Peki Real Madrid - Braga maçı hangi kanalda? İşte Real Madrid - Braga maçı kadrosu, canlı skor takibi.

13:36 - 8/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Real Madrid - Braga maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Real Madrid - Braga maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

C Grubu 4. hafta maçında
kendi sahasında Braga'yı konuk ediyor. Real Madrid ile Portekiz'in Braga takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu müsabakasının tarihi, saati ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu.

Real Madrid - Braga maçı ne zaman?

Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Real Madrid - Braga arasında oynanacak olan karşılaşma 8 Kasım Çarşamba (bugün) olacak.

Real Madrid - Braga maçı saat kaçta?

Real Madrid - Braga arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi C Grubu maçı bugün 23.00'te oynanacak.

Real Madrid - Braga maçı hangi kanalda?

Real Madrid - Braga arasında oynanacak olan maç EXXEN ve TV 8.5'tan yayınlanacak.

Real Madrid - Braga maçı hakemi kim?

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'in sahasında Portekiz'in Braga takımı ile yapacağı maçı yönetecek. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Massimiliano Irrati VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak görev yapacak." ifadeleri yer aldı.

Real Madrid - Braga maçı canlı skor

Arda Güler Braga maçında yonacak mı?

Yapılan açıklamaya göre, 18 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Braga ile karşılaşacak İspanyol ekibinin kadrosuna alınan futbolcular arasında yer aldı.

Real Madrid'e transfer olduğundan bu yana iki kez sakatlık geçiren Arda Güler, LaLiga'nın 12. haftasında oynanan Rayo Vallecano maçı kadrosuna alınmış fakat forma şansı bulamamıştı.

Şampiyonlar Ligi puan durumu



#Real Madrid
#Braga
#Şampiyonlar Ligi
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