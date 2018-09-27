İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 6. haftasında Real Madrid, Sevilla'ya 3-0 mağlup olarak liderliğe yükselme şansından faydalanamadı.

La Liga'nın 6. haftasında Sevilla ile Real Madrid, Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda karşılaştı.

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi Sevilla, 17 ve 21. dakikalarda Andre Silva, 39. dakikada Wissam Ben Yedder'in attığı gollerle 3-0 galip geldi.

Bu sonuçla Sevilla, 10 puanla 4. sıraya yükseldi. Real Madrid ise ilk mağlubiyetini yaşadığı ligde 13 puan ve averajla ikinci sırada kaldı. Böylece eflatun-beyazlılar, lider Barcelona'nın Leganes'e 2-1 yenildiği haftada ligin zirvesine çıkma şansını kaçırdı.

Isco ameliyat edilecek

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in yıldız oyuncularından Isco, apandisit nedeniyle ameliyat edilecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki İspanyol oyuncuya apandisit teşhisi konduğu ve kısa süre içinde ameliyata alınacağı belirtildi.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 7 maçta 2 gole imza atan Isco'nun, sahalardan yaklaşık bir ay uzak kalması bekleniyor.

Real Madrid Sevilla maç özeti ve golleri: