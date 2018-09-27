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Real Madrid Sevilla maç özeti ve golleri

La Liga'nın 6. haftasında Sevilla'ya 3-0 yenilen Real Madrid, Barcelona'nın da mağlup olduğu haftada liderliğe yükselme şansından yararlanamadı.

Haber Merkezi AA
Real Madrid Sevilla maç özeti ve golleri haberimizde sizlerle paylaştık.

Real Madrid Sevilla maç özeti ve golleri haberimizde sizlerle paylaştık.

Fotoğraf: MARCELO DEL POZO

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 6. haftasında Real Madrid, Sevilla'ya 3-0 mağlup olarak liderliğe yükselme şansından faydalanamadı.

La Liga'nın 6. haftasında Sevilla ile Real Madrid, Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda karşılaştı.

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi Sevilla, 17 ve 21. dakikalarda Andre Silva, 39. dakikada Wissam Ben Yedder'in attığı gollerle 3-0 galip geldi.

Bu sonuçla Sevilla, 10 puanla 4. sıraya yükseldi. Real Madrid ise ilk mağlubiyetini yaşadığı ligde 13 puan ve averajla ikinci sırada kaldı. Böylece eflatun-beyazlılar, lider Barcelona'nın Leganes'e 2-1 yenildiği haftada ligin zirvesine çıkma şansını kaçırdı.

Isco ameliyat edilecek

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in yıldız oyuncularından Isco, apandisit nedeniyle ameliyat edilecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki İspanyol oyuncuya apandisit teşhisi konduğu ve kısa süre içinde ameliyata alınacağı belirtildi.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 7 maçta 2 gole imza atan Isco'nun, sahalardan yaklaşık bir ay uzak kalması bekleniyor.

Real Madrid Sevilla maç özeti ve golleri:

Roma Frosinone maç özeti! Cengiz Ünder'in mükemmel golü! 26 Eylül
Roma Frosinone maç özeti! Cengiz Ünder'in mükemmel golü! 26 Eylül

Serie A'da Cengiz Ünder rüzgarı esiyor. Serie A’nın 6. haftasında Roma sahasında karşılaştığı Frosinone’yi 4-0 mağlup etti. Roma’da ilk 11 başlayan Cengiz Ünder 1 gol, 1 asist ile mücadele etti.Roma, Serie A’nın 6. haftasında Olimpiyat Stadı’nda Frosinone karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Cengiz Ünder, 2. dakikada attığı golle Roma’yı 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip, 28. dakikada Javier Pastore’nin golüyle skoru 2-0’a getirdi. 35. dakikada Cengiz Ünder’in pasında Stephan El Shaarawy’nin rakip fileleri havalandırdı. İlk yarı bu sonuç ile bitti. İkinci yarıda Roma, Aleksandar Kolarov’un golü ile skoru 4-0 yaptı. Mücadelenin geri kalan dakikasında gol olmayınca Roma, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Roma, puanını 8’e çıkarırken, Frosinone ise 1 puanda kaldı.Maça 11’de başlayan Cengiz Ünder, 90 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 1 asist ile mücadeleyi tamamladı.Video: Cengiz Ünder'den Messi'yi kıskandıracak gol Maç özeti nasıl izlenir?Aşağıdaki Youtube videosu üzerinden de maçın tüm gollerini izleyebilirsiniz.

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