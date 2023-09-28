Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 30,75'e çıkarıldığını duyurdu. Söz konusu oranlar bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, bu oranlar daha önce reeskont iskonto faizi için yüzde 25,75 ve avans işlemleri için yüzde 26,75 düzeyinde bulunuyordu. Peki Reeskont faizi ne anlama gelir?

Reeskont faizi nedir?

"Reeskont faizi", genellikle bir merkez bankasının, ticaret bankalarına kısa vadeli kredilerde uygulanan faiz kiralama işlemini ifade eder. Özellikle Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından uygulanan reeskont faiz oranı, ticari bankaların TCMB'den alınan kredilerde faiz işlemlerinin yapıldığını belirtir.

Reeskont, bankaların ellerinde bulunan ve henüz vadesi gelmemiş ticari kullanım (örneğin çek, bono), belirli bir indirim oranıyla bugünden nakde çevirmeleri işlemidir. Bankalar bu işlemin likidite ihtiyaçlarını karşılamak için yapıyorlar. Reeskont faizi, bu nakde çevirme işlemi sırasında uygulanan indirim olanaklarını ifade eder.

Reeskont faiz oranı artarsa ne olur?

Reeskont faizi, Merkez Bankası tarafından belirlenir ve piyasa faiz oranlarını etkileme potansiyeline sahiptir. Reeskont faizi artarsa, bankaların Merkez Bankası'ndan reeskont kredisi çekmesi zorlaşır ve bu da piyasa faiz oranlarını yükseltir. Reeskont faizi düşerse, bankaların Merkez Bankası'ndan reeskont kredisi çekmesi kolaylaşır ve bu da piyasa faiz oranlarını düşürür.

Reeskont faizi hangi faktörlere göre belirlenir?

Reeskont faizi, aşağıdaki faktörlere göre belirlenir:

Enflasyon oranı

Faiz oranları

Ekonomik büyüme

Döviz kurları

Reeskont faizi, bankaların kredi verme maliyetini ve dolayısıyla kredi faiz oranlarını etkiler. Reeskont faizi artarsa, bankaların kredi verme maliyeti de artar ve bu da kredi faiz oranlarının yükselmesine neden olur. Reeskont faizi düşerse, bankaların kredi verme maliyeti de düşer ve bu da kredi faiz oranlarının düşmesine neden olur.

Reeskont faiz neye uygulanır?

Reeskont faizinin uygulandığı bazı durumlar şu şekildedir: Merkez Bankası, bazı koşullar ve teminatlara bağlı olarak kabul ettiği bazı senetler için avans verebilir. Senetlerin nakit paraya dönüştürülmesi işlemleri sırasında kullanılır. Bu sayede nakit değer ile asıl değer arasında görülen değişiklikleri belirler.







