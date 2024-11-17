Tüketim grubuna göre, sübvansiyon kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) tüketimi olan konut ve ticarethane aboneleri artık sübvansiyonlu elektrik kullanamayacak. Tüketim grubuna göre, sübvansiyon kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) tüketimi olan konut ve ticarethane aboneleri artık sübvansiyonlu elektrik kullanamayacak. Düzenleme 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

ELEKTRİK'TE SÜBVANSİYON DESTEĞİ SINIRI NE KADAR OLACAK?

Karara göre, mesken tüketici grubu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile birlikte mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümleri yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerlerine yönelik sübvansiyon desteği sınırı yıllık 5 bin kilovatsaat olarak belirlendi. 5 binin üzerinde tüketimi olanlar ise devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak.

Bir konutun aylık asgari elektrik tüketiminin 230 kilovatsaat olduğu belirtiliyor. Yıllık asgari tüketim ise 2 bin 760 kilovatsaat olarak hesaplanıyor.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN ELEKTRİK FATURALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, geçtiğimiz günlerde konu hakkında yaptığı açıklamada yeni düzenleme ile Türkiye’de enerjide yüksek tüketim grubunda olan meskenlerin enerjiyi maliyetine uygun şekilde ödeyeceklerini belirtmişti. Türkiye’de 40 milyon mesken abonesi olduğunu belirten Bakan “Bunun sadece yüzde 3’ü, 1,2 milyon abone bundan etkilenebilir.