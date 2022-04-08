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Reyhan Şerbeti Tarifi: Reyhan Şerbeti Nasıl Yapılır?

Ramazan sofralarının içeceklerinden en şerbet tarihleri Ramazan Ayı boyunca araştırıyor. Hem sağlıklı hem de lezzetli olan reyhan şerbeti iftar sofralarında en çok tercih edilen çeşitlerden biridir. Üstelik çok az malzeme ile yapıldığı için reyhan şerbeti pratik bir tariftir. Reyhan şerbeti nasıl yapılır? Reyhan şerbetinin ölçüsü, tarifinin ayrıntıları içeriğimizde.

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Reyhan Şerbeti Nasıl Yapılır? Faydaları Nelerdir?
Reyhan Şerbeti Tarifi

Hazımsızlığı gidererek, bağırsakları çalıştıran reyhandan yapılan şerbet iftar sofralarında tercih edilen lezzetli içeceklerden biri. Reyhan şerbeti tarifi, yapımı ve malzemelerini sizler için derledik.

REYHAN ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

Reyhan şerbeti için malzemeler

  1. 1 demet reyhan
  2. 1,5 su bardağı toz şeker
  3. 1 yemek kaşığı silme limon tuzu
  4. 2 litre sıcak su

Reyhan şerbetinin hazırlanışı

  • • Reyhanı güzelce yıkayın.
  • • Bir tencere veya bir sürahinin içine şeker, limon tuzu koyun ve üzerine kaynar sıcak su dökün.
  • • Toz şeker ve limon tuzu eriyinceye kadar kaşıkla karıştırın.
  • • Birkaç parçaya bölünmüş reyhanı ilave edip karıştırın.
  • • Üzerini örtün ve 3-5 saat bu şekilde bekletin.
  • • Ertesi gün ince bir tel süzgeçten geçirin.
  • • İyice soğuması için dolaba kaldırın.
  • • Reyhan şerbetini içine bolca buz koyarak servis edebilirsiniz.

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REYHANIN SAĞLIĞA FAYDALARI

  1. Metabolik faaliyetlere yardımcı olur.
  2. Anti bakteriyel özelliği ile bulaşıcı hastalıkları önler.
  3. Soğuk algınlığı hastalıklarına karşı savaş eder.
  4. Sigara bıraktırmaya yarar.
  5. Ağız kokusunu önler.
  6. Vücuttaki asitleri dengeler. Mideye iyi gelir.
  7. Gastrit ve ülser gibi hastalıklara iyi gelir.
  8. Sindirimi kuvvetlendirir.
  9. Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  10. Bebek emziren anneler için süt arttırıcı özelliğe sahiptir.
  11. Reyhan göz sağlığı için faydalıdır.
  12. A vitamini bakımından zengindir.
  13. Reyhanın kokusu tahtakurusu, sivrisinek ve böcekleri uzaklaştırır.
  14. Mide bulantısına iyi gelir.
  15. Baş dönmesi, halsizlik, yorgunluk gibi şikâyetleri önler.
  16. Ödem söktürür.
  17. Karaciğer ve böbrek sağlığı için yararlıdır.
  18. Öksürük tedavisinde kullanılır.
  19. Kan dolaşımını hızlandırır.
  20. Radyasyona karşı korur.
  21. Migren ve anksiyete hastalığına iyi gelir.
  22. Kanser hücrelerinin çoğalmasını önler.
  23. Trigliserit ve kolesterol seviyelerini düşürür.

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