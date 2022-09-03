Risotto’nun püf noktaları!

Lapa formuna yakın olması, et ve sebze suyunda pişirilmesi, Risotto’yu ülkemizde tüketilen pilavdan biraz daha farklı kılıyor. Mantarlı, soğanlı, sade gibi farklı şekillerde tüketilebilen Risotto'yu, sizlere vereceğimiz tarifle en lezzetli ve pratik şekilde hazırlayabilirsiniz.
MANTARLI RİSOTTO MALZEMELERİ
> 1 Paket istiridye Mantarı
> 1 Adet Kıyılmış Kuru Soğan
> 1 Çorba Kaşığı Tereyağı
> 2 Diş Sarımsak
> 1 Paket Krema
> 1,5 Su Bardağı Arborio Pirinci
> 1/2 (Yarım) Su Bardağı Rendelenmiş Parmesan Peyniri
> 1,5 Litre Et Suyu
RİSOTTO NASIL YAPILIR?
> Tereyağını eritip soğanları ekleyin.
> Mantarı kıyın, ekleyin.
> Mantarlar suyunu çekince sarımsağı ezip ekleyin.
> Tuzunu serpin. Kremasını ekleyin.
> Sıcak suyu yavaş yavaş ekleyip 5 dakika pişirin.
> Pirinci ekleyip orta ateşte pişirmeye devam edin.
> Pirinçler iyice lapalaşıp nişastasını salınca peyniri ekleyin ve karıştırın.
> Bekletmeden servis tabağına alın ve kıyılmış maydanoz ile servis edin.
RİSOTTO PÜF NOKTALARI
Risotto pirincin özelliği, iri yapılı ve kısa-orta uzunlukta gövdeli olmasının yanında bolca nişasta içermesi oldukça önemli. Risotto'yu hazırlarken pirincin su ile doğru oranda karışması da unutmamalısınız. Pirincin orta ateşte pişerken suyunu tek seferde eklememelisiniz.