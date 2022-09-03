Özgün Risottonun püf noktaları
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Risotto’nun püf noktaları!

İtalyan mutfağının ünlü yemeklerinden biri olan Risotto et, tavuk veya sebze suyunda pişirilerek yapılan bir tür pirinç pilavı. Çeşitli varyasyonlarla yapılan bu nefis pilavı sizlere vereceğimiz püf noktalarla evlerinizde en güzel şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte Risotto nasıl yapılır? Normal pirinçten yapılır mı? Malzemeleri neler? Bütün detaylar…

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Risotto nedir? En iyi risotto nasıl yapılır?
Risotto tarifi

Lapa formuna yakın olması, et ve sebze suyunda pişirilmesi, Risotto’yu ülkemizde tüketilen pilavdan biraz daha farklı kılıyor. Mantarlı, soğanlı, sade gibi farklı şekillerde tüketilebilen Risotto'yu, sizlere vereceğimiz tarifle en lezzetli ve pratik şekilde hazırlayabilirsiniz.

MANTARLI RİSOTTO MALZEMELERİ

> 1 Paket istiridye Mantarı

> 1 Adet Kıyılmış Kuru Soğan

> 1 Çorba Kaşığı Tereyağı

> 2 Diş Sarımsak

> 1 Paket Krema

> 1,5 Su Bardağı Arborio Pirinci

> 1/2 (Yarım) Su Bardağı Rendelenmiş Parmesan Peyniri

> 1,5 Litre Et Suyu

RİSOTTO NASIL YAPILIR?

> Tereyağını eritip soğanları ekleyin.

> Mantarı kıyın, ekleyin.

> Mantarlar suyunu çekince sarımsağı ezip ekleyin.

> Tuzunu serpin. Kremasını ekleyin.

> Sıcak suyu yavaş yavaş ekleyip 5 dakika pişirin.

> Pirinci ekleyip orta ateşte pişirmeye devam edin.

> Pirinçler iyice lapalaşıp nişastasını salınca peyniri ekleyin ve karıştırın.

> Bekletmeden servis tabağına alın ve kıyılmış maydanoz ile servis edin.

RİSOTTO PÜF NOKTALARI

Risotto pirincin özelliği, iri yapılı ve kısa-orta uzunlukta gövdeli olmasının yanında bolca nişasta içermesi oldukça önemli. Risotto'yu hazırlarken pirincin su ile doğru oranda karışması da unutmamalısınız. Pirincin orta ateşte pişerken suyunu tek seferde eklememelisiniz.

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