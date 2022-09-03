Risotto’nun püf noktaları! İtalyan mutfağının ünlü yemeklerinden biri olan Risotto et, tavuk veya sebze suyunda pişirilerek yapılan bir tür pirinç pilavı. Çeşitli varyasyonlarla yapılan bu nefis pilavı sizlere vereceğimiz püf noktalarla evlerinizde en güzel şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte Risotto nasıl yapılır? Normal pirinçten yapılır mı? Malzemeleri neler? Bütün detaylar…

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