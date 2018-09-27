Roma Frosinone maç özeti! Cengiz Ünder'in mükemmel golü! 26 Eylül

Serie A'da Cengiz Ünder rüzgarı esiyor. Serie A’nın 6. haftasında Roma sahasında karşılaştığı Frosinone’yi 4-0 mağlup etti. Roma’da ilk 11 başlayan Cengiz Ünder 1 gol, 1 asist ile mücadele etti.

Roma, Serie A’nın 6. haftasında Olimpiyat Stadı’nda Frosinone karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Cengiz Ünder, 2. dakikada attığı golle Roma’yı 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip, 28. dakikada Javier Pastore’nin golüyle skoru 2-0’a getirdi. 35. dakikada Cengiz Ünder’in pasında Stephan El Shaarawy’nin rakip fileleri havalandırdı. İlk yarı bu sonuç ile bitti. İkinci yarıda Roma, Aleksandar Kolarov’un golü ile skoru 4-0 yaptı. Mücadelenin geri kalan dakikasında gol olmayınca Roma, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Roma, puanını 8’e çıkarırken, Frosinone ise 1 puanda kaldı.

Maça 11’de başlayan Cengiz Ünder, 90 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 1 asist ile mücadeleyi tamamladı.



00:26 dk 26 Eylül 2018 Diğer Cengiz Ünder'den Messi'yi kıskandıracak gol İtalya Seri A'da Roma Frosinone'yi konuk etti. Roma'da forma giyen Milli futbolcumuz Cengiz Ünder 2. dakikada harika bir gole imza attı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İşte Cengiz'in o muhteşem golü.

Aşağıdaki Youtube videosu üzerinden de maçın tüm gollerini izleyebilirsiniz.