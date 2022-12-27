Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu: Roman vatandaşlara 1070 toplu konut yapılacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Merkezi'nde 'AK Parti Sosyal Politika Birimleri Başkanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Yanık, Roman vatandaşlara konut müjdesini verdi.

Roman vatandaşlara toplu konut mu yapılacak?

Roman vatandaşlar ile ilgili çalışmalara değinen Bakan Yanık, şöyle konuştu: "Roman vatandaşlarımızla alakalı yaptığımız çalışmalarda, şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bizim ürettiğimiz çalışmaların tamamı, sahadan aldığımız geri bildirimler üzerine dayanıyor. Mesela Roman vatandaşlarımızla alakalı yaptığımız çalışmalarda aslında bizim bakanlık olarak sorumluluğumuz 'Roman Strateji Belgesi' çerçevesinde farkındalık ve benzeri diğer çalışmalar. Fakat hem Roman bölgesiyle hem milletvekillerimizle hem siz kıymetli teşkilat mensuplarımıza bir araya geldiğimizde birkaç başlık çok öne çıktı. Bir tanesi, en önemlisi barınma ihtiyacı doğal olarak. Bunu bir çalışmaya döndürdük.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bir araya geldik. Dedik ki; 'Sosyal yardımlarınızdan barınma hizmeti kapsamında biz de siz de birlikte bir şey yapalım.' Şimdi çok hızlı bir biçimde Roman bölgelerimizde toplamda 1070 konut yapacağız. Her ilin nüfus ve ihtiyacına göre bu barınma ihtiyacını karşılayacak konutlar oluşturuyoruz. Dolayısıyla saha ve saha tecrübesi bizim için çok önemli."

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