Rusya'da üç gün sürecek devlet başkalığı seçiminde oy verme işlemi sürüyor. Seçimde 112 milyonu aşkın seçmen sandık başına gidiyor. Rusya'nın yurt dışındaki temsilciliklerinde 1 milyon 890 bin 863, Kazakistan'daki Rus Baykonur Uzay Üssü'nde 11 bin 924 seçmen oy verecek. Rusya'da devlet başkanı seçimi 17 Mart'a kadar devam edecek. Ülkede devlet başkanı seçimi, ilk defa üç gün boyunca ve federal bölgelerin neredeyse üçte birinde uzaktan elektronik oylama sistemiyle de yapılıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki devlet başkanı seçiminde oy kullandı. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Moskova bölgesindeki konutunda Rusya Devlet Başkanlığı için uzaktan elektronik ortamda oylama işlemi yaptı.

RUSYA’DA BAŞKANLIK SEÇİMİNDE PUTİN’İN RAKİPLERİ KİM?

Devlet başkanlığı koltuğuna oturmak için 4 adayın yarıştığı seçimde, mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Rusya Partisinin desteğiyle bağımsız aday oldu.

Liberal Demokrat Parti Başkanı Leonid Slutskiy kendi partisi, Nikolay Haritonov Komünist Parti, Vladislav Davankov da Yeni İnsanlar Partisinden aday olarak seçim pusulasında yerini aldı.

RUSYA SEÇİM SONUÇLARI: PUTİN SEÇİMİ KAZANIR MI?

Yeni seçilecek devlet başkanı 6 yıl görevde kalacak. Seçilme şansı çok yüksek görülen Putin, tekrar sandıktan galip çıkması halinde 5. kez Rusya Devlet Başkanlığı görevini yapacak.

ANKET SONUÇLARI NE DİYOR?

Rusya'nın en büyük anket firmaları olarak kabul edilen Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi (VTsIOM), Kamuoyu Vakfı (FOM) ve Sosyal Pazarlama Enstitüsü'nün (INSOMAR) yaptığı anketlere göre Devlet Başkanı Putin'in seçimleri yüzde 80'in üzerinde oy alarak kazanması bekleniyor.Anketler, seçime katılım oranının yüzde 70'in üzerinde olacağını gösteriyor.

PUTİN NE ZAMANDAN BERİ KAÇ YILDIR RUSYA’YI YÖNETİYOR?

2000-2008 arasında 4'er yıl iki dönem devlet başkanı olarak görev yapan Putin, yasalar gereği 3. kez aday olamadığı için 2008 seçimlerine katılmamıştı.