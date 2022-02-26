Rusya- Ukrayna savaşı ne zaman bitecek?

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saat 02.00'de Rusya’nın Ukrayna yönelik saldırılarının ilk gününde can kaybı ve yaralı sayısını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 300’den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

UKRAYNA PES EDECEK Mİ?

Ukrayna - Rusya savaşında 3'üncü güne girilirken bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Washington Post'da yer alan habere göre, ABD'li yetkililerin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Kiev'den ayrılması için yardım etmeye hazırlıklı olduklarını belirtti. Zelenski'den ise bu teklife jet bit yanıtla ret geldi.

Sabahın erken saatleriyle birlikte Kiev'den yükselen silah sesleri haberleri gelirken sıcak çatışmanın başkentin sokaklarına taşındığı açıklandı. Ruslar Melitopol şehrini ele geçirdiklerini açıklarken, Zelenski yaptığı son dakika açıklamasında, "Saldırılar püskürtüldü. Başkent Kiev ve çevresindeki kilit noktalar kontrol altında." dedi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yeni yayınladığı video mesajında şu açıklamalarda bulundu. "Ülkeyi kurtarmak için ne kadar sürerse sürsün savaşacağız. Bombardıman devam ederken bile... Çocuklar zaten barınaklarda doğmuşsa, şüphesiz savaşta düşmanın şansı yoktur." Zelenskiy yaptığı açıklamada "Erdoğan ve Aliyev, Rusya ile müzakereye yardımcı olacağını söyledi." ifadelerini kullandı.

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RUSYA GERİ ÇEKİLEEK Mİ?

Konuyla ilgili analist görüşlerine başvuran Moskovskiy Komsomolets gazetesi, operasyonun beş gün içerisinde bitebileceği yönünde bir tarih verdi. Gazeteye konuşan Stratejik İletişim Merkezi Başkanı Dmitri Abzalov bu yönde görüş belirtti.

"HEDEF UKRAYNA'YI KARADENİZ'DEN ATMAK"

Operasyonun 5 gün sürebileceğini belirten Abzalov, Rus ordusunun Doğu, Merkez ve Güney bölgeleri ele geçirdikten sonra Moldova'nın Rusya yanlısı özerk Pridnyrster bölgesine kadar bir koridor oluşturmasını beklediğini söyledi. Abzalov'un açıklamalarından, Ukrayna Karadeniz'e kıyısı olmayan bir ülkeye dönüşeceği sonucu çıkarıldı.

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