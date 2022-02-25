Rusya- Ukrayna Savaşı Ölü ve Yaralı Sayısı Açıklandı: Kaç kişi öldü?

Sabah saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin, krayna'nın doğusundaki Donbas'a başlattığı özel askeri operasyon dünya gündemine oturdu. Rusya Ukrayna savaşı tüm dünya tarafından yakından takip edilirken, Ukrayna'dan ölü ve yaralı sayısı ile ilgili açıklandı.

RUSYA VE UKRAYNA'DA ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in danışmanı açıklamasında Rus saldırısında 40 Ukrayna askerinin yaşamını yitirdiğini, onlarcasının da yaralandığını belirtti. Ayrıca “Sivil kayıplar da var” açıklaması yaptı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar Rusya Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden aldıkları bilgilere göre 5 Rus uçağı ve 2 helikopterinin düşürüldüğünü, 3 Rus tankı vurulduğunu ve birkaç kamyonun yok edildiğini ve 50 Rus’un öldürüldüğünü söyledi.

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Öğlen saatlerinde Rusya tarafından Ukrayna’nın Odessa şehrine düzenlenen füze saldırısında 18 kişi hayatını kaybettiği bildirildi...

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı operasyonda Donbass bölgesinde bombardıman sesleri devam ediyor.

Akşam gelen son dakika haberlerinde ise Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Donbass bölgesindeki Vuhledar’da bir hastanenin vurulduğu kaydedildi. Açıklamada, 4 kişinin hayatını kaybettiği 6’sı doktor 10 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Ayrıca Ukrayna, Rusya’nın 203 saldırı gerçekleştirdiğini, Luhansk bölgesinde de çatışmanın sürdüğünü söyledi.

Saat 23.00 sularında açıklama yapan Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın işgal girişimleri sırasında gerçekleştirdiği saldırılarda 57 Ukraynalının öldüğünü, 169'unun ise yaralandığını duyurdu.

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Rusya'nın internette sahte haber savaşı da başlattığına da dikkat çeken Bodnar, " İnternette gerçeği yansıtmayan birçok bilgi görebilirsiniz. İnternete gireceğiniz tüm bilgileri paylaşmadan önce resmi kaynaklardan kontrol ederek paylaşmanızı davet ediyorum. Bizim sosyal medya hesaplarımızı da takip etmenizi rica ediyorum " ifadelerini kullandı.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİY DİRENİŞ ÇAĞRISI YAPTI

Kuzeyden güneyden saldırıya uğruyoruz. Silah dağıtıyoruz her vatandaşa silah verilecek. Askeri tecrübesi olan herkes gidip gerekli karakollara rapor vermeli. Oraya kaydolmalı. Eski askerlere gazilere çağrı yapıyoruz. Lütfen gereken işlemleri yapın. Sabahtan itibaren yaralanan askerlerimiz oldu.

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