Özgün Rusya- Ukrayna Savaşı Ölü ve Yaralı Sayısı Açıklandı Kaç kişi öldü?
ÖZGÜN HABERLER

Rusya- Ukrayna Savaşı Ölü ve Yaralı Sayısı Açıklandı: Kaç kişi öldü?

Rusya Ukrayna savaşı 24 Şubat tarihi itibariyle resmen başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Donbas’a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu. Rus ordusu kısa sürede Ukrayna topraklarında ilerleyişini sürdürdü. Rusya'nın ilgal hareketinde Ukrayna ve Rus cehesinde yaralı ve ölü sayısı belli oldu. Peki, Ukrayna ve Rusya'da kaç kişi öldü? Savaşta son dakika yararlı ve ölü sayısı kaç? İşte son bilgiler...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya ve Ukraynada kaç kişi öldü?
rusya ukrayna

Sabah saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin, krayna'nın doğusundaki Donbas'a başlattığı özel askeri operasyon dünya gündemine oturdu. Rusya Ukrayna savaşı tüm dünya tarafından yakından takip edilirken, Ukrayna'dan ölü ve yaralı sayısı ile ilgili açıklandı.

RUSYA VE UKRAYNA'DA ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in danışmanı açıklamasında Rus saldırısında 40 Ukrayna askerinin yaşamını yitirdiğini, onlarcasının da yaralandığını belirtti. Ayrıca “Sivil kayıplar da var” açıklaması yaptı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar Rusya Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden aldıkları bilgilere göre 5 Rus uçağı ve 2 helikopterinin düşürüldüğünü, 3 Rus tankı vurulduğunu ve birkaç kamyonun yok edildiğini ve 50 Rus’un öldürüldüğünü söyledi.

Öğlen saatlerinde Rusya tarafından Ukrayna’nın Odessa şehrine düzenlenen füze saldırısında 18 kişi hayatını kaybettiği bildirildi...

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı operasyonda Donbass bölgesinde bombardıman sesleri devam ediyor.

Akşam gelen son dakika haberlerinde ise Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Donbass bölgesindeki Vuhledar’da bir hastanenin vurulduğu kaydedildi. Açıklamada, 4 kişinin hayatını kaybettiği 6’sı doktor 10 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Ayrıca Ukrayna, Rusya’nın 203 saldırı gerçekleştirdiğini, Luhansk bölgesinde de çatışmanın sürdüğünü söyledi.

Saat 23.00 sularında açıklama yapan Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın işgal girişimleri sırasında gerçekleştirdiği saldırılarda 57 Ukraynalının öldüğünü, 169'unun ise yaralandığını duyurdu.

Rusya'nın internette sahte haber savaşı da başlattığına da dikkat çeken Bodnar, " İnternette gerçeği yansıtmayan birçok bilgi görebilirsiniz. İnternete gireceğiniz tüm bilgileri paylaşmadan önce resmi kaynaklardan kontrol ederek paylaşmanızı davet ediyorum. Bizim sosyal medya hesaplarımızı da takip etmenizi rica ediyorum " ifadelerini kullandı.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİY DİRENİŞ ÇAĞRISI YAPTI

Kuzeyden güneyden saldırıya uğruyoruz. Silah dağıtıyoruz her vatandaşa silah verilecek. Askeri tecrübesi olan herkes gidip gerekli karakollara rapor vermeli. Oraya kaydolmalı. Eski askerlere gazilere çağrı yapıyoruz. Lütfen gereken işlemleri yapın. Sabahtan itibaren yaralanan askerlerimiz oldu.

Ukrayna'nın nüfusu kaç? Ukrayna'da kaç kişi yaşıyor?
ÖZGÜN
Ukrayna'nın nüfusu kaç? Ukrayna'da kaç kişi yaşıyor?

Ukrayna lideri Zelenskiy'den son dakika uyarısı: Rus sabotajcılar Kiev'de
DÜNYA
Ukrayna lideri Zelenskiy'den son dakika uyarısı: Rus sabotajcılar Kiev'de

Ukrayna'da genel seferberlik kararı: 18-60 yaş arasına ülkeden çıkış yasaklandı
DÜNYA
Ukrayna'da genel seferberlik kararı: 18-60 yaş arasına ülkeden çıkış yasaklandı
Ankarada Ukraynaya destek gösterisi

Ankara'da Ukrayna'ya destek gösterisi

Ukraynalılar ve Kırım Tatarları büyükelçilik önünde toplandı.
Rus sabotajcılar Kievde

Rus sabotajcılar Kiev'de

Ukrayna lideri Zelenskiy halkı uyardı.
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

​Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'ya yönelik saldırılar sonrası ilk açıklama.

Fenerbahçe bütün hedeflerini kaybetti

Fenerbahçe bütün hedeflerini kaybetti

​Sarı lacivertliler, Slavia Prag'a elendi ve Avrupa'ya veda etti.

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor.

​Hazine ve Maliye Bakanlığından Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.