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Şakşuka tarifi: şakşuka malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Akdeniz'in mezesi olarak da bildiğimiz "şakşuka", sebzelerin en lezzetli haline dönüşebiliyor. Hem meze hem ana yemek olarak da sunulabilecek şakşuka tarifini sizler için hazırladık. Peki, şakşuka nasıl yapılır? İşte, şakşuka tarifi, malzemeleri, püf noktası, pişirme süresi ve yapılışı.

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Şakşuka tarifi: şakşuka malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
Şakşuka nasıl yapılır?

Enfes bir salatanın yanına muhteşem "şakşuka" yemeği... İşte, tadına doyamayacağınız harika şakşuka tarifi.

ŞAKŞUKA TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • -4 adet patates
  • -2 adet patlıcan
  • -3 adet yeşil biber
  • -1 adet kabak
  • -1 adet kapya biber

Kızartmak için:

  • -2 su bardağı sıvı yağ

Sos için:

  • -4 adet domates
  • -6 diş sarımsak
  • -1/2 çay bardağı zeytinyağı
  • -1 çay kaşığı tuz
  • -1 çay kaşığı karabiber


ŞAKŞUKA YAPILIŞI

  • 1. Patlıcanları alacalı soyduktan sonra küp küp doğrayın ve tuzlu su dolu bir kaba alıp, acı sularının geçmesi için beklemeye alın.
  • 2. Diğer sebzeleri de küp küp doğrayın.
  • 3. Tüm sebzeleri ayrı ayrı olacak bir kızartma tavasında kızdırdığınız sıvı yağda kızartın.
  • 4. Sosu için gerekli olan domatesleri minik minik doğrayın. Bir sos tavasına/tenceresine aldığınız zeytinyağında domatesleri hafifçe kavurmaya başlayın. Üstüne rendelenmiş sarımsak , tuz ve şekeri de ekledikten sonra kapağını kapatın ve sos kıvamına gelene dek, ara ara karıştırarak pişirin.
  • 5. Hazırladığınız sosu, kızarttığınız sebzelerin üstüne gezdirin ve ister bu şekilde ister de sosla harmanladıktan sonra servis edin.
  • *Afiyetler olsun.

ŞAKŞUKA PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Şakşuka tarifini hazırlama süresi 30 dakika, pişirme süresi 20 dakikadır.

ŞAKŞUKA KALORİSİ

Şakşuka tarifinin kalori değeri 388/kcal'dir.

ŞAKŞUKA TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Mümkün olduğunca çekirdeksiz ve körpe patlıcan kullanmaya özen gösterin.Kızartma işlemi öncesinde doğradığınız patlıcanları tuzlu suda bekletecekseniz suları süzüp kağıt havlu üzerinde kuruladıktan sonra kızartmaya özen gösterin.

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