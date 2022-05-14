Şakşuka tarifi: şakşuka malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Enfes bir salatanın yanına muhteşem "şakşuka" yemeği... İşte, tadına doyamayacağınız harika şakşuka tarifi.
ŞAKŞUKA TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
- -4 adet patates
- -2 adet patlıcan
- -3 adet yeşil biber
- -1 adet kabak
- -1 adet kapya biber
Kızartmak için:
- -2 su bardağı sıvı yağ
Sos için:
- -4 adet domates
- -6 diş sarımsak
- -1/2 çay bardağı zeytinyağı
- -1 çay kaşığı tuz
- -1 çay kaşığı karabiber
ŞAKŞUKA YAPILIŞI
- 1. Patlıcanları alacalı soyduktan sonra küp küp doğrayın ve tuzlu su dolu bir kaba alıp, acı sularının geçmesi için beklemeye alın.
- 2. Diğer sebzeleri de küp küp doğrayın.
- 3. Tüm sebzeleri ayrı ayrı olacak bir kızartma tavasında kızdırdığınız sıvı yağda kızartın.
- 4. Sosu için gerekli olan domatesleri minik minik doğrayın. Bir sos tavasına/tenceresine aldığınız zeytinyağında domatesleri hafifçe kavurmaya başlayın. Üstüne rendelenmiş sarımsak , tuz ve şekeri de ekledikten sonra kapağını kapatın ve sos kıvamına gelene dek, ara ara karıştırarak pişirin.
- 5. Hazırladığınız sosu, kızarttığınız sebzelerin üstüne gezdirin ve ister bu şekilde ister de sosla harmanladıktan sonra servis edin.
- *Afiyetler olsun.
ŞAKŞUKA PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?
Şakşuka tarifini hazırlama süresi 30 dakika, pişirme süresi 20 dakikadır.
ŞAKŞUKA KALORİSİ
Şakşuka tarifinin kalori değeri 388/kcal'dir.
ŞAKŞUKA TARİFİNİN PÜF NOKTALARI
Mümkün olduğunca çekirdeksiz ve körpe patlıcan kullanmaya özen gösterin.Kızartma işlemi öncesinde doğradığınız patlıcanları tuzlu suda bekletecekseniz suları süzüp kağıt havlu üzerinde kuruladıktan sonra kızartmaya özen gösterin.