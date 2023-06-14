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Samsun’u sağanak yağış teslim aldı: Dereler taştı, cadde ve yollar göle döndü

Samsun bir hafta aranın ardından yine sele teslim oldu. Gece saatlerinde etkili olan aşırı yağış sonrası sel ve taşkınlar oluştu, trafikte aksamalar yaşandı. İki apartman arasındaki istinat duvarı aşırı yağış nedeniyle yıkıldı. Oluşan boşluğa düşen 5 araç ile 1 teknede hasar meydana geldi. Şiddetli yağış nedeniyle Samsun-Ankara kara yolu Otogar mevkisinde taşkından dolayı bazı araçlar yolda kaldı. 4 ilçede okullar bugün tatil edildi.

13:59 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Samsun'u sel vurdu

Samsun'u sel vurdu

Samsun kent merkezinde gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle sel ve taşkınlar oluştu. Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi 650. Sokak'ta iki apartman arasındaki istinat duvarı da aşırı yağış nedeniyle yıkıldı. Duvarın üst bölümünde park halinde bulunan 5 araç ile 1 tekne, duvarın yıkılmasıyla oluşan boşluğa düştü.

Zarar gören araçlar ve tekne, vinç yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Samsun’un Canik ilçesi Belediyeevleri Kavşağı’nda dün sabaha karşı şiddetlenen yağışta yollar su ile kaplandı. Özellikle sanayi sitesinin bulunduğu alan göle döndü. İş yerleri su altında kaldı. Bazı esnaf tekneyle ulaşım sağladı. Yağış nedeniyle tramvay seferleri de iptal edildi. Atatürk Bulvarın’nın, Kenan Yara Köprüsü ile Gençlik Parkı bölümünde karayolu su birikintileri nedeniyle ulaşıma kapandı.

Samsun Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinden gelen 19 ihbara ekiplerin ivedilikle yönlendirildiği belirtilerek, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile ilgili kamu kurumlarının sahada tüm imkanlarıyla çalışmalarına devam ettiğini aktarıldı.

Atakum, İlkadım ve Canik’te okullara tatil mi?

Samsun'un Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde tüm okullarda, Tekkeköy ilçesinde ise taşımalı eğitime şiddetli yağış nedeniyle bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı ilçelerde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle Atakum, İlkadım ve Canik'te tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan KKTC ve Azerbaycan dönüşü net mesaj: Aynı düşüncedeyim 'Düşük faiz düşük enflasyon'
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan KKTC ve Azerbaycan dönüşü net mesaj: Aynı düşüncedeyim 'Düşük faiz düşük enflasyon'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini KKTC ve Azerbaycan'a gerçekleştirdi. Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Seçimden sonra Miçotakis aradı, tebrik etti. İki komşu ülkeyiz. Biz düşmanlıkları çoğaltmanın değil azaltmanın peşindeyiz. Tabii burada bir şey var. Söyleyeceğimiz şeyler belli. Nedir o? “Sayın Başbakan, bu silahlanmayı bırakın artık. Yani bu silahlanmayla nereye varacaksınız? Durmadan Amerika size bol bol silah veriyor. Bedava verdiği için mi alıyorsunuz, yoksa para pul istemiyor da böyle mi alıyorsunuz?” Herhalde bunları bir konuşuruz. Şunu da bilin ki biz düşmanlarımızı çoğaltmak için değil, azaltmak için varız. Türkiye budur, Erdoğan budur" açıklamasında bulundu. 'Bazı arkadaşlar “Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor” gibi bir yanılgının içine düşmesin, ben burada aynıyım' diyen Erdoğan, ''Biliyorsunuz Başbakanlığım döneminde biz enflasyonu tek haneye düşürdüğümüzde faiz 4,6’ydı, enflasyon da 6,2’ydi. O zaman yine tabii bu işleri beraber yaptık ve şimdi de Sayın Bakanımıza bunları söyledik, aynı şekilde bunu birlikte yapmalıyız. Biz o zaman “düşük faiz, düşük enflasyon” teorisiyle çalıştık. Şimdi de aynı anlayışla çalışıyorum, aynı düşüncedeyim ve bu şekilde bunu başarabiliriz diye inanıyorum'' ifadelerini kullandı.

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