Samsun'u sel vurdu
Samsun kent merkezinde gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle sel ve taşkınlar oluştu. Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi 650. Sokak'ta iki apartman arasındaki istinat duvarı da aşırı yağış nedeniyle yıkıldı. Duvarın üst bölümünde park halinde bulunan 5 araç ile 1 tekne, duvarın yıkılmasıyla oluşan boşluğa düştü.
Zarar gören araçlar ve tekne, vinç yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Samsun’un Canik ilçesi Belediyeevleri Kavşağı’nda dün sabaha karşı şiddetlenen yağışta yollar su ile kaplandı. Özellikle sanayi sitesinin bulunduğu alan göle döndü. İş yerleri su altında kaldı. Bazı esnaf tekneyle ulaşım sağladı. Yağış nedeniyle tramvay seferleri de iptal edildi. Atatürk Bulvarın’nın, Kenan Yara Köprüsü ile Gençlik Parkı bölümünde karayolu su birikintileri nedeniyle ulaşıma kapandı.
Samsun Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinden gelen 19 ihbara ekiplerin ivedilikle yönlendirildiği belirtilerek, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile ilgili kamu kurumlarının sahada tüm imkanlarıyla çalışmalarına devam ettiğini aktarıldı.
Atakum, İlkadım ve Canik’te okullara tatil mi?
Samsun'un Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde tüm okullarda, Tekkeköy ilçesinde ise taşımalı eğitime şiddetli yağış nedeniyle bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı ilçelerde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle Atakum, İlkadım ve Canik'te tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.