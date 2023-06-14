Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini KKTC ve Azerbaycan'a gerçekleştirdi. Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Seçimden sonra Miçotakis aradı, tebrik etti. İki komşu ülkeyiz. Biz düşmanlıkları çoğaltmanın değil azaltmanın peşindeyiz. Tabii burada bir şey var. Söyleyeceğimiz şeyler belli. Nedir o? “Sayın Başbakan, bu silahlanmayı bırakın artık. Yani bu silahlanmayla nereye varacaksınız? Durmadan Amerika size bol bol silah veriyor. Bedava verdiği için mi alıyorsunuz, yoksa para pul istemiyor da böyle mi alıyorsunuz?” Herhalde bunları bir konuşuruz. Şunu da bilin ki biz düşmanlarımızı çoğaltmak için değil, azaltmak için varız. Türkiye budur, Erdoğan budur" açıklamasında bulundu. 'Bazı arkadaşlar “Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor” gibi bir yanılgının içine düşmesin, ben burada aynıyım' diyen Erdoğan, ''Biliyorsunuz Başbakanlığım döneminde biz enflasyonu tek haneye düşürdüğümüzde faiz 4,6’ydı, enflasyon da 6,2’ydi. O zaman yine tabii bu işleri beraber yaptık ve şimdi de Sayın Bakanımıza bunları söyledik, aynı şekilde bunu birlikte yapmalıyız. Biz o zaman “düşük faiz, düşük enflasyon” teorisiyle çalıştık. Şimdi de aynı anlayışla çalışıyorum, aynı düşüncedeyim ve bu şekilde bunu başarabiliriz diye inanıyorum'' ifadelerini kullandı.