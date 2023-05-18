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Sandık görevli ücretleri nasıl hesaplanır?

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. dönem Milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Seçimde binlerce sandık görevlisi yer aldı. İlk turda gerçekleşen milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görev alanlar ise “Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak” sorularına yanıt arıyor. Seçim görevi ücretleri memur katsayı oranına göre hesaplanıyor. Peki seçim görevli ücretleri ikinci tur ile birlikte mi yatacak? Sandık görevlisi ücreti 2023 ne kadar, kaç TL?

13:54 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sandık görevlisi ücretleri

Sandık görevlisi ücretleri

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. dönem Milletvekili seçimleri kapsamında 14 Mayıs Pazar günü sandık başındaydı. Genel seçimlerin tamamlanmasının ardından sandık görevlisi ücretleri gündemdeki yerini aldı. Sandık başında görev alanlar, sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağını mercek altına aldı. Peki, "Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, müşahitler para alacak mı?" İşte 2023 sandık görevlisi ücretleri hakkında tüm merak edilenler.

Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak?

Sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağı merak konusu. Seçim görevi olarak da bilinen sandık görevlisi ücretleri 18 Mayıs itibariyle henüz hesaplara yatırılmadı. Yüksek Seçim Kurulu, 6 asıl, 6 yedek ve 1 sandık başkanından oluşan seçim kurulu ödemelerinin yapılacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. İlk turda ve ikinci turda görev yapacak kamu kurumu çalışanlarının alacağı sandık görevlisi ücretlerinin ikinci turdan sonra yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama ve duyuru geldiğinde detaylar eklenecektir.

Sandık görevlilerine ne kadar ücret alacak?

Sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak. 2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında olması bekleniyor.

2019 yılında yerel seçimlerde sandık görevli ücretleri şöyleydi;

Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

Sandık görevlisi ücretleri nereye yatacak?

Sandık görevli ücretleri geçtiğimiz yıllardaki seçimlerde elden verilmemişti. Bu yılda seçimlerde yapanların bankalardan kimlik ibrazıyla ücretlerini alması bekleniyor.

2019 yılında düzenlenen yerel seçimlerde ödemeler için “ yapılacak tüm ödemeler, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak vadesiz bir hesap aracılığıyla yapılır; kesinlikle elden ödeme yapılmaz. Hak sahiplerinden hesap açtırılması istenmez, kimlik kartını bankaya ibraz edip ödemenin yapılması sağlanır.

Ayrıca, banka ile yapılacak anlaşmada banka tarafından herhangi bir kesinti yapılmasına izin verilmeyecektir” ifadeleri yer almıştı.

Sandık görevlisi olma şartları neler?

Sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli. Sandık görevlisi olma şartları arasında bu şartların yer alması bekleniyor;

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. 18 yaşını doldurmuş olmak,
  3. Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak
  4. Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.
  5. İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

Sandık görevlisi ne iş yapır, görevi nedir?

Seçim görevlisi olarak atanan kişilerin görevleri, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle, seçim görevlileri şu görevleri yaparlar:

- Oy verme yerlerinin belirlenmesi ve hazırlanması

- Oy verme sürecinin yönetilmesi ve denetlenmesi

- Oy pusulalarının ve oy verme kutularının hazırlanması

- Seçmenlerin kimliklerini doğrulama işlemlerinin yapılması

- Oy sayımı ve sonuçların ilan edilmesi

- Seçim görevlileri, seçim günü boyunca çalışırlar ve seçim sonrasında, oy sayımı ve sonuçların bildirilmesi işlemleri tamamlanana kadar görevlerini sürdürürler.


İkinci turda cumhurbaşkanı nasıl seçilecek?
İkinci turda cumhurbaşkanı nasıl seçilecek?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin son kararı YSK verdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan 2023 seçimlerinde geçerli oyların salt çoğunluğunun sağlanmaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. Böylelikle 28 Mayıs’ta vatandaşlar bir kez daha sandık başına gidecek. 2023 cumhurbaşkanı seçimi içi bu kez Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışacak. İkinci tur seçiminde bu kez salt çoğunluk aranacak. İkinci tur 47 bin 523 seçmen ilk kez oy kullanacak. Peki ikinci turda cumhurbaşkanı nasıl seçilecek, seçimi kazanmak için ne kadar kaç oy almak gerekiyor? Yüzde 50+1’i alan mı yoksa en çok oyu olan mi ikinci turda kazanacak? İşte ikinci tur seçimi nasıl yapılacak? sorusuna ilişkin haberin detayları.

#Sandık görevlisi
#Sandık görevlisi ücretleri
#seçim 2023
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Sandık müşahidi ücreti ne kadar, kaç TL?