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Şanlıurfa Ramazan imsakiyesi: Namaz vakitleri

Şanlıurfa imsak, sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve teravih namazı vakti ve ezan saatleri için Ramazan imsakiyeleri yayınlandı. 5 vakit namaz ile birlikte Ramazan ayında kılınan sünnet olan teravih namazının kılış vakitleri haberimizde. İşte Diyanet imsakiyesine göre 2023 güncel Şanlıurfa Ramazan imsakiyesi ve diğer günlerdeki Şanlıurfa namaz vakitleri.

11:07 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Şanlıurfa namaz vakitleri

Şanlıurfa namaz vakitleri

Ramazanda yapılacak ibadetler önce Diyanet Şanlıurfa imsakiyesi, Şanlıurfa sabah namazı vakitleri ve Şanlıurfa akşam namazı vakitlerini paylaştı.

ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ 2023

Şanlıurfa iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Şanlıurfa Ramazan imsakiyesi ve Şanlıurfa iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2023 RAMAZAN AYINDA İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

2023 Ramazan Ayı Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 23 Mart Çarşamba günü başlıyor. Yani 2023'te 22 Mart Pazartesiyi 23 Mart Salı'ya bağlayan gece sahura kalkılıp niyet edildikten sonra ilk oruç tutulacak.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

23 Mart tarihinde başlayacak olan Ramazan ayı 20 Nisan tarihinde sona erecek. Vatandaşlar Ramazan ayının son orucunu Ramazan Bayramı arefesi olan 20 Nisan tarihinde yerine getirecek.

21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 1. Gün

22 Nisan Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Gün

23 Nisan Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.



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#Şanlıurfa namaz vakti
#Şanlıurfa ezan saati
33 dakika önce
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Şanlıurfa Ramazan imsakiyesi: Namaz vakitleri
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