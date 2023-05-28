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Seçim

Ağabeyinin yerine oy kullanmak isterken yakalandı

Afyonkarahisar’da başkasının yerine oy kullanmaya çalışan bir şahıs, müşahitler tarafından yakalandı. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

17:19 . 28/05/2023 Pazar
IHA
Görevliler ile tartışan şahıs ise kendisini ‘yanlış kimlik verdim’ diyerek savundu.

Görevliler ile tartışan şahıs ise kendisini ‘yanlış kimlik verdim’ diyerek savundu.

Afyonkarahisar'daki olay, Ali Çağlar Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oy kullanmak için okula gelen H.Ö. isimli şahıs görevlilere ağabeyi V.Ö.’nün kimliğini vererek oy kullanmak istedi. Bu sırada durumu fark eden görevliler, şahısla tartışmaya başladı. Ardından okuldaki görevli polisleri çağıran müşahitler şahıs hakkında tutanak tutarak şüpheli şahsı polise teslim etti. Gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü. Görevliler ile tartışan şahıs ise kendisini 'yanlış kimlik verdim' diyerek savundu.Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Türkiye son sözünü söyledi: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları anbean Yeni Şafak'ta
Türkiye son sözünü söyledi: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları anbean Yeni Şafak'ta

Türkiye 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylarının yüzde 50 barajını geçememesiyle bugün yeniden sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı, saat 17.00'de sona erdi. Türk siyasi tarihinde ilk defa yaşanacak bu seçimde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 61 milyon seçmenin oyunu almak için yarışıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Bu seçimde sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için seçimin daha erken sonuçlanacağını düşünmekteyiz" dedi. Seçim sonuçları, açıklanmaya başlandığı andan itibaren yenisafak.com.tr'de olacak.


#Afyonkarahisar
#Ali Çağlar Anadolu Lisesi
#Seçim
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