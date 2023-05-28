Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu: Türkiye bir kere daha güvenini ortaya koydu

Türkiye tarihi bir seçim sürecini daha geride bıraktı. 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylarının yüzde 50 barajını geçememesiyle bugün yeniden sandık başına gidildi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı, saat 17.00'de sona erdi. Sandıkların tamamı neredeyse açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre kazanan büyük oranda belli oldu. Seçmenden büyük bir destek alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenerek yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri ile birlikte 17. zaferine ulaşmış oldu.