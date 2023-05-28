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Seçim

Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu: Türkiye bir kere daha güvenini ortaya koydu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

21:03 . 28/05/2023 Pazar
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Aliyev, Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvenini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yeni dönemde de çok güçlü bir atılım içinde olacağına inandığını ifade etti.



#İlham Aliyev
#Recep Tayyip Erdoğan
#Seçim
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