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Seçim

Antalya ve Hatay korkusu

Seçime 11 büyükşehirle giren CHP’de bu sayının sandıkta değişip değişmeyeceği sorgulanıyor. Hatay ve Antalya’da hesaplar tutmuyor.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 - 23/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:27 - 23/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Yerel seçime günler kala partilerde hesaplar kızıştı. Seçime 11 büyükşehirle giren CHP’de bu sayının sandıkta değişip değişmeyeceği sorgulanıyor. Hatay ve Antalya’da hesaplar tutmuyor. Bu iki şehirde sahadan istediği oranda destek sinyali gelmediği belirtiliyor. Sandık yaklaştıkça bu illere ilişkin ümitler azalıyor. Parti kurmayları CHP’nin işinin buralarda zor olduğunu belirtiyor. Hatay’da oyların düşmesinin en büyük sebebi olarak, adaylığı krize dönüşen mevcut başkan Lütfi Savaş’ın çok yıpranması, Antalya’da ise AK Parti’nin iyi bir aday çıkarması, Hakan Tütüncü’nün kent tarafından sevilmesi olarak gösteriliyor.



#Siyaset
#CHP
#Seçim
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