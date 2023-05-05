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Seçim

Cumhurbaşkanı Erdoğan tvnet ve Yeni Şafak ortak yayınında konuştu: Bunların derdi Erdoğan'dan kurtulmak değil, Türkiye'yi teslim etmek

Yeni Şafak ve tvnet ortak canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütleriyle iş tutan muhalefete sert tepki gösterdi. Tüm dünyanın 14 Mayıs'taki seçimlere göz diktiğini vurgulayan Erdoğan, "Bunların derdi Erdoğan'dan kurtulmak değil, Türkiye'yi teslim etmek" diye konuştu. Muhalefetin 'bahar gelecek' sloganına da gönderme yapan Erdoğan, "Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestel Deresi'nde terörü biz yok ettik. Söylüyorlar ya 'bahar gelecek' diye. Biz baharı getirdik zaten." dedi. Terör örgütünün muhalefeti kendisine benzettiğini ifade eden Erdoğan, "Hepsi örgütün jargonuyla konuşmaya başladı. Birisi örgütün işaretini yapıyor, diğeri kürsüden mermi saçıyor" şeklinde konuştu.

21:54 . 5/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk olduğu Yeni Şafak ve tvnet ortak canlı yayınında, gazeteciler Serhat İbrahimoğlu, Merve Başkurt, Hüseyin Likoğlu, Semra Karabaş ve Ersin Çelik'in gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili sorularına yanıt verdi.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:


Bu ara Karadeniz'deydim. Memleketim Rize'den başladık. Oradan Samsun'a doğru geldik. Meydanlarda özellikle muazzam bir coşku var ve bu coşku adeta bugün pik yaptı. Van öyleydi hele hele Erzurum benim siyasi hayatımda benim siyasi hayatımda görmediğim bir coşkuyla bizi karşıladı. Sadece meydan değil havalimanından meydana gidene kadar yolun sağı solu otobüs yol almakta zorlanıyordu. Emniyetin verdiği rakam Samsun'da 120 binin üzerindeydi. Bugün Erzurum 130 bin civarındaydı.


Seçime kadar da yoğun bir tempoyla mitinglere devam edeceğiz. Milletim şu anda 14 Mayıs'ı dört gözle bekliyor. Her şeyi tabi biz özellikle yaşadık. Ama seçime çok önem verdik. 14 Mayıs seçimi de tarihi bir dönüm noktası olacak. 14 Mayıs'ı yeni atılımlar yapacağımız Türkiye Yüzyılının bir miladı olarak görüyoruz. Bu seçimlere sadece biz değil tüm dünya ayrı bir önem veriyor. Türkiye ile hesabını kapatamayanlar da 14 Mayıs'a gözünü dikmiş vaziyette. PKK'sından FETÖ'süne terör örgütlerine bay bay Kemal'in 14 Mayıs için kendilerine verdiği umuda bel bağlamış durumda. Ne diyorlardı seçimi kazanacak bir adayla çıkmak lazım. Onu şimdi kenara koydular. Seçimi kazanıp kazanmaması önemli değil önemli olan kiminle seçime gireceğiz. Bu PKK'sından FETÖ'süne derken bakıyorsunuz Kandil destek veriyor. Kandilin dışındaki bütün terör örgütünün ele başları destek veriyor. Bunlar benim milletimin bir kenara koyacağı durum değil.
14 Mayıs'ta gereken cevabı verecek.
Bu bitmedi Batılı medya işini gücünü bırakmış Türkiye'deki seçimleri ana gündem maddesi haline getirmiş durumda. Sürekli bay bay Kemal'i pohpohluyorlar. Niye? Sebebi ne? Türkiye'yi batıya teslim etmeye söz verdiler. Batı'dan aferin almak için BBC'ye batıyla ilişkileri öncelik haline getireceğiz diye demeç vermiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu çok açık bir şekilde Türkiye'nin değil Batı'nın çıkarlarını öncelikli hale getireceğiz mesajıdır. Biz bu ülkeyi siyasi ve ekonomik prangalarından kurtarmak için çok mücadele verdik. Ve hamdolsun netice de aldık. Şimdi bu bay bay Kemal birilerine biz Türkiye'yi yine size bağımlı hale getireceğiz diyerek kendi aklınca göz kırpıyor. Yine aynı şekilde İngiliz kaynaklı başka bir dergi 'Erdoğan gitmeli' diye manşet yapıyor. Erdoğan gitsin diye uğraşanlar kimler. Terör örgütleri, tefeciler, emperyalistler. Bu milleti namerde biz muhtaç etmediğimiz için Erdoğan gitmeli diyorlar. Terör örgütlerine nefes aldırmadığımız için Erdoğan gitmeli diyorlar. IMF üzerinden bu ülkeye vurdukları prangaları söküp attığımız için Erdoğan gitmeli diyorlar. Peki kim gelsin istiyorlar? Tam da bunların tersini isteyen bay bay Kemal gelsin istiyorlar. 14 Mayıs teröristleri inlerinde yok edenler ile teröristlerle kol kola yol yürüyenler arasında geçecektir. 14 Mayıs Ayasofya'yı özgürleştirenler ile kutsallarımıza hakaret edenler arasında geçecektir. Ben milletime güveniyorum. Terörist sevicilere bu ülkeyi emanet etmeyecektir.



AK Parti'de İstanbul Mitingi hazırlıkları


Şimdi özellikle burada bir şeyi söylemem lazım. Malum hep söylüyorum İstanbul benim aşkımdır. Siyasete İstanbul'da başladım ve yine İstanbul'da büyükşehir başkanlığı yaptım. Peki İstanbul'u biz kimden aldık? CHP'den aldık. Onlardan milletimizi İstanbul'u bize teslim etti. Onlardan sonra İstanbul daha farklı bir İstanbul haline geldi.
Haliç'in halini bilirsiniz. haliç kokudan geçilmezdi.
Orada şimdi çocuk oyun parkları var. O hale getirdik. Mevcut CHP'li belediye başkanı göreve geldi. O koku Haliç'e tekrar geri döndü. Çünkü bizim yaptığımızı operasyonu o geri döndürdü. Tabi bizim bu operasyonumuz sıradan değildi. Biz aynı zamanda Boğaz'ın suyunu da Haliç'e aktardık. Haliç'e o suyu aktarmak suretiyle dönüşümü sağladık. Haliç'in suyunu temize döndürmek suretiyle Haliç çok daha farklı bir hale geldi. Biz göreve geldiğimizde doğal gaz miktarı 50 bin civarındaydı. Biz 1 milyon 250 bine getirdik doğal gaz kullanımını. Bu İstanbullu'ya huzuru getirdi. Bütün bunlarla beraber metro vesaire yaptık. Suyu da Istranca yaklaşık 120 kilometreden Istranca dağlarından getirdik. Getirdiğimiz suyla İstanbul su konusunda huzura kavuştu. Çöp noktasında en ufak bir şey kalmadı. Çukur vesaire bunlar kalmadı böyle şeyleri hallettik. İstanbul dünyada temizlik anlamında sayılı şehirler arasına girdi. Allah rahmet etsin Kadir beyle iyi bir süreç devam etti. Ama mevcut olan CHP'li belediye başkanı İstanbul'u sel götürüyor o da aranıyor bulunuyor Bodrum'dan çıkıyor. Bodrum'da yaşamak pek huzur vermez.

Şunu çok açık söylemem lazım bizim Atatürk Havalimanı'nda Kovid zamanında Murat Dilmener Hastanesi'ni yaptık. Bunun dışında ne dedik Millet Bahçesi haline getireceğiz dedik. Çevre Şehircilik Bakanımız bunun çalışmalarını sürdürüyor. Ama bunun dışında da burayı bilişim merkezi haline getirme hedefimiz var. Bunun dışında da burayı Bilişim Merkezi haline getirmek gibi bir hedefimiz var. Bunun dışında da uygun olan müsait alanda da bu tür mitingi yapıyoruz. Çünkü beyefendiler Yenikapı alanını özellikle Cumhur İttifakına AK Parti'ye verme noktasında rahat değiller. Ve onlar da zannediyorum Maltepe'de herhalde yapacaklarmış hayırlı olsun. Ama biz Atatürk Havalimanı'nda pazar günü bu dev mitinginizi yapacağız. Tabi Atatürk Havalimanı millet bahçesinde de inşallah yüzyılın mitingini yapacağız. Mayıs'ta İnşallah İstanbul'da alacağımız sonuç İstanbullular içinde geleceğin müjdesi olacak ve bu konu ile ilgili Atatürk Havalimanı millet bahçesi adıyla bu alanı milletimizle buluşturuyoruz. Bay bay Kemal ne yapıyor? Atatürk Havalimanı'nı Amerikalılara verme vadinde bulunuyor. Hatırlarsanız ekonomi için de Amerikalı bir isim bulmuşlardı. Hatta birkaç tane mi bilmiyorum adam gelmeye tenezzül bile etmemişti. Bunların toplantısında video konferansla bağlanmıştı. Bay bay Kemal bunu da büyük bir teknoloji olarak anlatmıştı. Terör örgütleriyle de pazarlığa oturmuşlar. Tüm bunlar bu zatın SSK'yı nasıl batırdıysa devleti de batıracağının işaretidir. Maalesef karşımızdaki koalisyon masasının birilerinden aferin almak için yapmayacağı hiçbir şey yoktur. Buna ülkeyi devleti terör örgütlerine teslim etmek de dahildir. Varsın onlar bildikleri yolda ilerlesinler. Biz milletimizden duyacağımız Allah razı olsun duası için çalışmaya çabalamaya devam ediyoruz. İnanıyorum ki milletin bunlara fırsat vermeyecektir ve gerekli cevap 14 Mayıs'ta sandıklardan çıkacaktır.


Terör örgütleriyle mücadele


Bunlar Güneydoğu'da doğuda bazı yeniliklerin olduğunu, bir de bay bay Kemal bazen bir şeyler fısıldıyor. Daha güzel olacak. Terör örgütleri ile Cumhuriyet tarihimizin en büyük mücadelelerini verdik. Ülkemizin ayaklarına vurulan prangaları birer birer kırdıkça önümüze yeni ufuklar açıldı. Bu sayede terörle mücadelede köklü bir değişikliğe gittik. Önce çözüm süreci ile sonuçlandırmaya çalıştık. Baktık ki bunlar uzattığımız eli ısırıyor bu sefer terörü kaynağında bitirme stratejisini devreye alarak onların anlayacağı dilden konuştuk. Gabar'da bunları yok ettik Cudi'de bunları yok ettik Tendürek'te bunları yok ettik. Eğer bunları biz inlerinde vurmamış olsaydık, bugün söylüyor ya bahar gelecek ya baharı biz getirdik zaten. Nerede getirdik? İşte Güneydoğu'da doğuda getirdik. Bütün hainleri inlerine girerek getirdik. Eğer o inlerine girmemiş olsaydık bugün teröristler herhalde yine cirit atacaklardı. Ama şu anda bunların sesleri duyuluyor mu? Hepsi kandille iyi oldular. Varsa yoksa kandil. Oradan sesleniyorlar fakat Kandili de bunların başına geçireceğiz. O günler de yakın. Ne diyor 'Seloyu çıkaracağız' 'Selo ne yaptı' diyorlar. Ya daha ne yapacak? Diyarbakır'da benim 51 Kürt vatandaşımı katledenler bunlar değil mi, öldürenler bunlar değil mi? Şimdi onu çıkaracakmış. Bay bay Kemal'e bak. Nasıl böyle bir şey söylersin Eğer Türkiye bir hukuk devleti ise bu hukuk devletinin içinde sen kalkıp da istediğin gibi atıp tutamazsın ve benim milletim sana zaten bu fırsatı vermeyecek. Erzurum bugün bunu söyledi Van bunu söyledi. Yarın Kayseri'deyim biliyorum Kayseri'de bunu söyleyecek.


Yedili Masa ve HDP ortaklığı


Her şeyden önce tabii bu bay bay Kemal terör örgütü ve siyasi uzantısını öyle bir cesaretlendirdi ki herkes kalbindeki ve aklındakini söylemekten artık çekinmiyor. Öyle bir tablo ile karşı karşıyayız ki koalisyon masası seçim kampanyası değil sanki teröristlere özgürlük kampanyası yapıyor. Böyle bir durumdayız ve dikkat edilirse yani 100 yılın hesabını soracağız diyor. Zaten HDP'liler bay bay Kemal'in kapalı kapılar arkasında kendilerine bir takım sözler verdiğini açıkça ifade ettiler. O sözlerin ne olduğu yapılan açıklamalarla bir bir ortaya çıkıyor. Uzunca bir süre ortaklığı gizlemeye çalışsalar da HDP'nin başından beri masanın kurucusu olduğu ortadaydı. Bu kaos masasının müdavimleri Cumhurbaşkanlığı pazarlığı koltuk pazarlığı bakanlık pazarlığı yapıyorlar. Bay bay Kemal herkese bir şeyler dağıtırken terör örgütü mensuplarını da ihmal etmiyor. Parlamentoda 1 saat bunlarla ne görüştüler açıkla ama açıklayamadı. Cezaevlerini boşaltmaktan kamudan attığımız terör örgütü yandaşlarını yeniden devlete doldurmaktan söz ediyor. Londra'daki tefeciler de yeniden ülkemizi avuçlarının içine almanın hesabını yapıyor. Bu hesabın içinde herkes var bir tek milletimiz yok. Bay bay Kemal ve terör örgütü yöneticilerinin söylem birliği içinde olmaları gerçekten vahim bir durumdur. Terör örgütünün sözcüleri yüz yıllık Cumhuriyeti yıkacağız değiştireceğiz diyor ama CHP'den bir kişi bile çıkıp bunu itiraz etmiyor. Masanın etrafında olanlardan itiraz eden yok. HDP'liler CHP'ye ağzı alınmayacak sözler sarfediyor ama bay bay Kemal o hakaretleri sineye çekiyor.


Yedili Masa'nın mitinglerinde terör örgütlerine propaganda


Allah kimseyi partisinin bayrağı ile terör örgütü paçavralarının zilletine düşürmesin. Teröristbaşı Öcalan ve Demirtaş lehine sloganlar atıldı. PKK'ya destek veren dişe diş kana kan diye sloganlar yükseldi. Neresi burası Van. Burada kimler var? İBB Başkanı burada konuşma yapıyor. Nasıl olur da böyle bir sloganın atılmasına müsaade edilir. Emniyet gereğini yaptı yapıyor. Görüntülere CHP'den bir itiraz geldi mi. Bilakis bay bay Kemal ve avanesini mutlu etmişe benziyor. Öyle mutlu olmuşlar ki terör örgütünün işaretiyle karşılık veriyorlar. Kapalı kapılar ardındaki pazarlıklara sadık olduklarını gösteriyorlar. Boyalar dökülüyor. Örgütle ortak olursan pazarlık yaparsan emellerini de paylaşıyorsun demektir. Terör örgütü bunları kendisine benzetti. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Hepsi terör jargonuyla konuşmaya başladı. Biri terör örgütünün işaretini yapıyor, diğeri kürsüden mermi saçıyor. Boş kovanları sallıyor. Kime ne söz verdiklerini unuttukları için her şeyi birbirine karıştırıyor elleriyle kalp işareti mi yapacaklar terör örgütünün işaretini mi yapacaklar bilemez duruma düştüler. Ülkemizin batısında ayrı doğusunda ayrı konuşuyorlar. Kılıçdaroğlu Diyarbakır annelerine gitsin de Demirtaş'ı serbest bırakacağım desin diyemez. Hamdolsun milletimiz her şeyin farkında ve sandıkta bunlara dersini vereceği günü bekliyor bundan da hiç endişem yok.


Yeni Şafak'ın manşetine övgü


Anlamadıkları şu seçim sosyal medyada trol ordularıyla değil sandıkta milletle kazanılır. Sandıkta yenileceklerini anlayınca sosyal medya manipülasyonlarına sarıldılar. Gazetenizde okudum, sizi tebrik ediyorum. Sandık güvenliğine gölge düşürmek için yalan makinesi gibi üretim yapıyorlar. 40 milyon kişiye ulaşan bir şebeke kurmuşlar. 40 milyon kişiye nasıl ulaşıyorsun bu da yalan. O zaman anne kucağındaki çocuklar da bunun içindedir. Ortada milyonlarca insan var gibi gözüküyor ama birkaç kişi kullanıyor. Bu hesaplardan yalanı yapıyorlar. Biri kadın görünüyor bakıyorsun erkek çıkıyor. Tam bir şebeke. Bu trol ordusu Bay bay Kemal'e çalışıyor bayağı da para veriyorlar, bunlarla milletin aklını karıştırmaya çalıştırıyorlar.


Deprem ve yangınlarla da fitne fesatları ortaya koydular. Depremde insanları kandırıp telaşa soktular. Burada da sosyal medyada gerçek insanların hesaplarını çalıyorlar. Bunlar modern hırsız. Kendi propagandalarıyla paylaşım yapıyorlar. O kullanıcıların bundan haberi olmuyor. Şeytanın bile aklına gelmeyecek. Bay bay Kemal bırak bu işleri mücadeleni delikanlıca yap. Ağababaları seçimleri etkilemek için hep böyle sahte algı operasyonları yaptılar. Suçüstü yakalanınca da bize kara çalıyor. Bize çalışma arkadaşlarıma tehditler savunuyorlar. Kişi kendinden bilir işi. Bunlar kendi kirlerini ortaya saçıyorlar. Siyaset gibi sosyal medyayı da kirletiyorlar. Biz tıklanma sayısı için siyaset yapmıyoruz gönüllere girmek için yapıyoruz. Biz büyük ve güçlü bir ülke yönetiyoruz. Bot partisi değiliz. Yapacaklarımızı anlatan bir mecra olarak görüyoruz.


LGBT için anayasa değişikliğini teklif getirdik. Aile bizim için olmazsa olmaz, açık net konuşuyorum. Bunu çok iyi değerlendirsin. CHP LGBT'ci midir evet, İYİ Parti LGBT'ci, HDP de öyle. Bunun yanında küçük partiler de LGBT'ci, çıksınlar açıklasınlar değillerse. AK Parti LGBT'yi semtine uğratmaz, Cumhur İttifakı uğratmaz. Aile bizim kutsalımızdır ve toplumumuzun bel kemiği aileyi güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Güçlü aileniz yoksa güçlü bir millet kuramazsınız. Toplumun bel kemiği aileyi LGBT sapkınlığından korumak bizim için esastır.



Ayrıntılar geliyor...



#Recep Tayyip Erdoğan
#tvnet
#canlı yayın
#Ersin Çelik
#Serhat İbrahimoğlu
#Hüseyin Likoğlu
#Semra Karabaş
#Merve Başkurt
3 saat önce
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