Cumhurbaşkanı Erdoğan tvnet ve Yeni Şafak ortak yayınında konuştu: Bunların derdi Erdoğan'dan kurtulmak değil, Türkiye'yi teslim etmek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk olduğu Yeni Şafak ve tvnet ortak canlı yayınında, gazeteciler Serhat İbrahimoğlu, Merve Başkurt, Hüseyin Likoğlu, Semra Karabaş ve Ersin Çelik'in gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili sorularına yanıt verdi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Bu ara Karadeniz'deydim. Memleketim Rize'den başladık. Oradan Samsun'a doğru geldik. Meydanlarda özellikle muazzam bir coşku var ve bu coşku adeta bugün pik yaptı. Van öyleydi hele hele Erzurum benim siyasi hayatımda benim siyasi hayatımda görmediğim bir coşkuyla bizi karşıladı. Sadece meydan değil havalimanından meydana gidene kadar yolun sağı solu otobüs yol almakta zorlanıyordu. Emniyetin verdiği rakam Samsun'da 120 binin üzerindeydi. Bugün Erzurum 130 bin civarındaydı.
AK Parti'de İstanbul Mitingi hazırlıkları
Şunu çok açık söylemem lazım bizim Atatürk Havalimanı'nda Kovid zamanında Murat Dilmener Hastanesi'ni yaptık. Bunun dışında ne dedik Millet Bahçesi haline getireceğiz dedik. Çevre Şehircilik Bakanımız bunun çalışmalarını sürdürüyor. Ama bunun dışında da burayı bilişim merkezi haline getirme hedefimiz var. Bunun dışında da burayı Bilişim Merkezi haline getirmek gibi bir hedefimiz var. Bunun dışında da uygun olan müsait alanda da bu tür mitingi yapıyoruz. Çünkü beyefendiler Yenikapı alanını özellikle Cumhur İttifakına AK Parti'ye verme noktasında rahat değiller. Ve onlar da zannediyorum Maltepe'de herhalde yapacaklarmış hayırlı olsun. Ama biz Atatürk Havalimanı'nda pazar günü bu dev mitinginizi yapacağız. Tabi Atatürk Havalimanı millet bahçesinde de inşallah yüzyılın mitingini yapacağız. Mayıs'ta İnşallah İstanbul'da alacağımız sonuç İstanbullular içinde geleceğin müjdesi olacak ve bu konu ile ilgili Atatürk Havalimanı millet bahçesi adıyla bu alanı milletimizle buluşturuyoruz. Bay bay Kemal ne yapıyor? Atatürk Havalimanı'nı Amerikalılara verme vadinde bulunuyor. Hatırlarsanız ekonomi için de Amerikalı bir isim bulmuşlardı. Hatta birkaç tane mi bilmiyorum adam gelmeye tenezzül bile etmemişti. Bunların toplantısında video konferansla bağlanmıştı. Bay bay Kemal bunu da büyük bir teknoloji olarak anlatmıştı. Terör örgütleriyle de pazarlığa oturmuşlar. Tüm bunlar bu zatın SSK'yı nasıl batırdıysa devleti de batıracağının işaretidir. Maalesef karşımızdaki koalisyon masasının birilerinden aferin almak için yapmayacağı hiçbir şey yoktur. Buna ülkeyi devleti terör örgütlerine teslim etmek de dahildir. Varsın onlar bildikleri yolda ilerlesinler. Biz milletimizden duyacağımız Allah razı olsun duası için çalışmaya çabalamaya devam ediyoruz. İnanıyorum ki milletin bunlara fırsat vermeyecektir ve gerekli cevap 14 Mayıs'ta sandıklardan çıkacaktır.
Terör örgütleriyle mücadele
Bunlar Güneydoğu'da doğuda bazı yeniliklerin olduğunu, bir de bay bay Kemal bazen bir şeyler fısıldıyor. Daha güzel olacak. Terör örgütleri ile Cumhuriyet tarihimizin en büyük mücadelelerini verdik. Ülkemizin ayaklarına vurulan prangaları birer birer kırdıkça önümüze yeni ufuklar açıldı. Bu sayede terörle mücadelede köklü bir değişikliğe gittik. Önce çözüm süreci ile sonuçlandırmaya çalıştık. Baktık ki bunlar uzattığımız eli ısırıyor bu sefer terörü kaynağında bitirme stratejisini devreye alarak onların anlayacağı dilden konuştuk. Gabar'da bunları yok ettik Cudi'de bunları yok ettik Tendürek'te bunları yok ettik. Eğer bunları biz inlerinde vurmamış olsaydık, bugün söylüyor ya bahar gelecek ya baharı biz getirdik zaten. Nerede getirdik? İşte Güneydoğu'da doğuda getirdik. Bütün hainleri inlerine girerek getirdik. Eğer o inlerine girmemiş olsaydık bugün teröristler herhalde yine cirit atacaklardı. Ama şu anda bunların sesleri duyuluyor mu? Hepsi kandille iyi oldular. Varsa yoksa kandil. Oradan sesleniyorlar fakat Kandili de bunların başına geçireceğiz. O günler de yakın. Ne diyor 'Seloyu çıkaracağız' 'Selo ne yaptı' diyorlar. Ya daha ne yapacak? Diyarbakır'da benim 51 Kürt vatandaşımı katledenler bunlar değil mi, öldürenler bunlar değil mi? Şimdi onu çıkaracakmış. Bay bay Kemal'e bak. Nasıl böyle bir şey söylersin Eğer Türkiye bir hukuk devleti ise bu hukuk devletinin içinde sen kalkıp da istediğin gibi atıp tutamazsın ve benim milletim sana zaten bu fırsatı vermeyecek. Erzurum bugün bunu söyledi Van bunu söyledi. Yarın Kayseri'deyim biliyorum Kayseri'de bunu söyleyecek.
Yedili Masa ve HDP ortaklığı
Her şeyden önce tabii bu bay bay Kemal terör örgütü ve siyasi uzantısını öyle bir cesaretlendirdi ki herkes kalbindeki ve aklındakini söylemekten artık çekinmiyor. Öyle bir tablo ile karşı karşıyayız ki koalisyon masası seçim kampanyası değil sanki teröristlere özgürlük kampanyası yapıyor. Böyle bir durumdayız ve dikkat edilirse yani 100 yılın hesabını soracağız diyor. Zaten HDP'liler bay bay Kemal'in kapalı kapılar arkasında kendilerine bir takım sözler verdiğini açıkça ifade ettiler. O sözlerin ne olduğu yapılan açıklamalarla bir bir ortaya çıkıyor. Uzunca bir süre ortaklığı gizlemeye çalışsalar da HDP'nin başından beri masanın kurucusu olduğu ortadaydı. Bu kaos masasının müdavimleri Cumhurbaşkanlığı pazarlığı koltuk pazarlığı bakanlık pazarlığı yapıyorlar. Bay bay Kemal herkese bir şeyler dağıtırken terör örgütü mensuplarını da ihmal etmiyor. Parlamentoda 1 saat bunlarla ne görüştüler açıkla ama açıklayamadı. Cezaevlerini boşaltmaktan kamudan attığımız terör örgütü yandaşlarını yeniden devlete doldurmaktan söz ediyor. Londra'daki tefeciler de yeniden ülkemizi avuçlarının içine almanın hesabını yapıyor. Bu hesabın içinde herkes var bir tek milletimiz yok. Bay bay Kemal ve terör örgütü yöneticilerinin söylem birliği içinde olmaları gerçekten vahim bir durumdur. Terör örgütünün sözcüleri yüz yıllık Cumhuriyeti yıkacağız değiştireceğiz diyor ama CHP'den bir kişi bile çıkıp bunu itiraz etmiyor. Masanın etrafında olanlardan itiraz eden yok. HDP'liler CHP'ye ağzı alınmayacak sözler sarfediyor ama bay bay Kemal o hakaretleri sineye çekiyor.
Yedili Masa'nın mitinglerinde terör örgütlerine propaganda
Allah kimseyi partisinin bayrağı ile terör örgütü paçavralarının zilletine düşürmesin. Teröristbaşı Öcalan ve Demirtaş lehine sloganlar atıldı. PKK'ya destek veren dişe diş kana kan diye sloganlar yükseldi. Neresi burası Van. Burada kimler var? İBB Başkanı burada konuşma yapıyor. Nasıl olur da böyle bir sloganın atılmasına müsaade edilir. Emniyet gereğini yaptı yapıyor. Görüntülere CHP'den bir itiraz geldi mi. Bilakis bay bay Kemal ve avanesini mutlu etmişe benziyor. Öyle mutlu olmuşlar ki terör örgütünün işaretiyle karşılık veriyorlar. Kapalı kapılar ardındaki pazarlıklara sadık olduklarını gösteriyorlar. Boyalar dökülüyor. Örgütle ortak olursan pazarlık yaparsan emellerini de paylaşıyorsun demektir. Terör örgütü bunları kendisine benzetti. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Hepsi terör jargonuyla konuşmaya başladı. Biri terör örgütünün işaretini yapıyor, diğeri kürsüden mermi saçıyor. Boş kovanları sallıyor. Kime ne söz verdiklerini unuttukları için her şeyi birbirine karıştırıyor elleriyle kalp işareti mi yapacaklar terör örgütünün işaretini mi yapacaklar bilemez duruma düştüler. Ülkemizin batısında ayrı doğusunda ayrı konuşuyorlar. Kılıçdaroğlu Diyarbakır annelerine gitsin de Demirtaş'ı serbest bırakacağım desin diyemez. Hamdolsun milletimiz her şeyin farkında ve sandıkta bunlara dersini vereceği günü bekliyor bundan da hiç endişem yok.
Yeni Şafak'ın manşetine övgü
Anlamadıkları şu seçim sosyal medyada trol ordularıyla değil sandıkta milletle kazanılır. Sandıkta yenileceklerini anlayınca sosyal medya manipülasyonlarına sarıldılar. Gazetenizde okudum, sizi tebrik ediyorum. Sandık güvenliğine gölge düşürmek için yalan makinesi gibi üretim yapıyorlar. 40 milyon kişiye ulaşan bir şebeke kurmuşlar. 40 milyon kişiye nasıl ulaşıyorsun bu da yalan. O zaman anne kucağındaki çocuklar da bunun içindedir. Ortada milyonlarca insan var gibi gözüküyor ama birkaç kişi kullanıyor. Bu hesaplardan yalanı yapıyorlar. Biri kadın görünüyor bakıyorsun erkek çıkıyor. Tam bir şebeke. Bu trol ordusu Bay bay Kemal'e çalışıyor bayağı da para veriyorlar, bunlarla milletin aklını karıştırmaya çalıştırıyorlar.
Deprem ve yangınlarla da fitne fesatları ortaya koydular. Depremde insanları kandırıp telaşa soktular. Burada da sosyal medyada gerçek insanların hesaplarını çalıyorlar. Bunlar modern hırsız. Kendi propagandalarıyla paylaşım yapıyorlar. O kullanıcıların bundan haberi olmuyor. Şeytanın bile aklına gelmeyecek. Bay bay Kemal bırak bu işleri mücadeleni delikanlıca yap. Ağababaları seçimleri etkilemek için hep böyle sahte algı operasyonları yaptılar. Suçüstü yakalanınca da bize kara çalıyor. Bize çalışma arkadaşlarıma tehditler savunuyorlar. Kişi kendinden bilir işi. Bunlar kendi kirlerini ortaya saçıyorlar. Siyaset gibi sosyal medyayı da kirletiyorlar. Biz tıklanma sayısı için siyaset yapmıyoruz gönüllere girmek için yapıyoruz. Biz büyük ve güçlü bir ülke yönetiyoruz. Bot partisi değiliz. Yapacaklarımızı anlatan bir mecra olarak görüyoruz.
LGBT için anayasa değişikliğini teklif getirdik. Aile bizim için olmazsa olmaz, açık net konuşuyorum. Bunu çok iyi değerlendirsin. CHP LGBT'ci midir evet, İYİ Parti LGBT'ci, HDP de öyle. Bunun yanında küçük partiler de LGBT'ci, çıksınlar açıklasınlar değillerse. AK Parti LGBT'yi semtine uğratmaz, Cumhur İttifakı uğratmaz. Aile bizim kutsalımızdır ve toplumumuzun bel kemiği aileyi güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Güçlü aileniz yoksa güçlü bir millet kuramazsınız. Toplumun bel kemiği aileyi LGBT sapkınlığından korumak bizim için esastır.
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