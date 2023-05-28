Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sandıklara sahip çıkın' çağrısı: Milletimizin iradesini son ana kadar koruma vakti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde Türkiye'nin kaderini değiştiren; Adnan Menderes, Turgut Özal ve Necmettin Erbakan'a vefasını gösterdi. Darbenin 63. yılında merhum başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın naaşlarının bulunduğu Topkapı'daki Anıt mezarda düzenlenen anma törenine katıldı. Törenin ardından Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Anıt mezarda bulunan kabrini ziyaret etti. Özal'ın kabrine karanfil bırakan Erdoğan, burada dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın Merkezefendi'de bulunan mezarını ziyaret ederek vefasını gösterdi. Erdoğan'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik etti.