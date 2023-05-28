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Seçim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sandıklara sahip çıkın' çağrısı: Milletimizin iradesini son ana kadar koruma vakti

Cumhurbaşkanı Erdoğan oy verme işlemi sona erdikten sonra bir mesaj yayınlayarak, "Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

17:05 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan sandık görevlilerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sandık görevlilerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oy verme işlemi sona erdikten sonra yayınladığı mesajda 'sandıklara sahip çıkma' çağrısı yaptı. Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakârca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum.
Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum.
Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti!"


Türkiye son sözünü söyledi: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları anbean Yeni Şafak'ta
Türkiye son sözünü söyledi: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları anbean Yeni Şafak'ta

Türkiye 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylarının yüzde 50 barajını geçememesiyle bugün yeniden sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı, saat 17.00'de sona erdi. Türk siyasi tarihinde ilk defa yaşanacak bu seçimde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 61 milyon seçmenin oyunu almak için yarışıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Bu seçimde sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için seçimin daha erken sonuçlanacağını düşünmekteyiz" dedi. Seçim sonuçları, açıklanmaya başlandığı andan itibaren yenisafak.com.tr'de olacak.


Cumhurbaşkanı Erdoğan üç devlet adamının kabirlerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan üç devlet adamının kabirlerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde Türkiye'nin kaderini değiştiren; Adnan Menderes, Turgut Özal ve Necmettin Erbakan'a vefasını gösterdi. Darbenin 63. yılında merhum başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın naaşlarının bulunduğu Topkapı'daki Anıt mezarda düzenlenen anma törenine katıldı. Törenin ardından Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Anıt mezarda bulunan kabrini ziyaret etti. Özal'ın kabrine karanfil bırakan Erdoğan, burada dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın Merkezefendi'de bulunan mezarını ziyaret ederek vefasını gösterdi. Erdoğan'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik etti.


#Recep Tayyip Erdoğan
#ikinci tur
#seçim
#28 mayıs
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28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi kim kazandı, Erdoğan ne kadar oy aldı?