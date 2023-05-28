Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sandıklara sahip çıkın' çağrısı: Milletimizin iradesini son ana kadar koruma vakti

Cumhurbaşkanı Erdoğan sandık görevlilerine teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan oy verme işlemi sona erdikten sonra yayınladığı mesajda 'sandıklara sahip çıkma' çağrısı yaptı. Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:
"Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakârca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum.
Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum.
Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti!"
#Recep Tayyip Erdoğan
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#28 mayıs
1 saat önce