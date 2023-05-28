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Seçim

Cumhurbaşkanı Seçimi'nde depremzedelerden muhalefete mesaj

Türkiye tarihinni en önemli seçimlerinin ilk turunda depremzedelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüksek oranla oy vermesi CHP'li seçmenler tarafından tepki çekmişti. İkinci turda deprem bölgesinde sandığa giden vatandaşlar, mesaj vermeyi ihmal etmedi.

12:46 . 28/05/2023 Pazar
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Cumhurbaşkanı Seçimi'nde depremzedelerden muhalefete mesaj.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nde depremzedelerden muhalefete mesaj.

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turu için sandığa gitti. Rekor bir katılımın olduğu seçimde, sandıklardan çıkan sonuçlar ikinci turu işaret etti. Bugün ise heyecanla beklenen tarihi gün geldi. Sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, akşam 17.00'a kadar devam edecek. Milyonlar akın akın sandığa giderken, ilk turun yankıları ise sürüyor. Deprem bölgesinde seçmenler konteynerlerde oylarını kullanırken, muhalif seçmenlere yönelik mesajlar da veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih etmeleri, CHP'li seçmenler tarafından tepki çekmişti.

Depremzedelerden mesaj var

Öyle ki hakaretler de sosyal medyada gündem olmuştu. Bunun üzerine bugün sandık başına giden depremzedeler, pusulalarında bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verirken, not yazmayı da ihmal etmedi. Vatandaşlar, "Sana oy verdik diye bize haklarını helal etmemişler Reis. Varsın etmesinler... Ölümüne Reis. Hatay", "Haram ettikleri bir bardak suyun faturasını ödemeye geldik." ifadeleriyle mesaj verdi.

Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak

Zarflarda pusulalardan başka herhangi bir şeyin konulmaması ise, oyun geçersiz sayılmaması yönünden büyük önem taşıyor.

Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde: *"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla adaya mühür basılan oylar geçersiz olacak. *Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

*Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.



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#Recep Tayyip Erdoğan
#Hatay
#seçim
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