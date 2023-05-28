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Seçim

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay oyunu kullandı: Milletimiz bugün Türkiye Yüzyılını başlatacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara'da ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı. Oktay, "Seçmende rehavet olmamasını arzu ediyoruz. Millet ülkesine, demokrasisine şölen havasında sahip çıkıyor. Milletimiz bugün Türkiye Yüzyılını başlatacak" dedi.

12:22 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara'da ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı. Oktay oyunu kullandıktan sonra kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Oktay'ın açıklamaları şu şekilde:"Milletimiz nihai kararını bugün verecek. İnşallah ülkemiz için de güzel hayırlı olur. Türkiye seçimleri geride bırakır ve geleceğe bakarız. Gönül rahatlığı içerisinde 29 Mayıs'ı kutlamış oluruz. Memleketimize hayırlı olsun. İlk günden itibaren biz rehavete kapılmayalım demiştik. İkincisinde de aynı temenni de bulunduk. İlk tura nazaran oy verme işlemi daha hızlı. İnşallah katılım oranı da çok olmasını arzu ediyoruz. Yurt dışı seçmeni bunun en güzel örneğini gösterdi. Millet ülkesine, demokrasisine şölen havasında sahip çıkıyor. Milletimiz bugün Türkiye Yüzyılını başlatacak" dedi.




#Fuat Oktay
#seçim
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#ankara
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