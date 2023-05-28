Deprem bölgelerine nefretini kusanlar sandığa gitti

Türkiye, 6 Şubat günü asrın felaketini yaşadı. 11 il, büyük yıkıma uğradı, 50 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Daha o bölgelerin yaraları sarılırken, ülkenin kaderini belirleyecek olan seçim geldi çattı.

14 Mayıs’ta deprem bölgesinde de milyonlarca kişi sandığa gitti. Ancak çıkan sonuçlar başta CHP’liler olmak üzere 7’li koalisyona oy verenleri rahatsız etti. Öyle ki hakaretler havada uçuştu, bazı yöneticiler depremzedeleri misafir ettikleri yerlerden göndermeye kalktı.