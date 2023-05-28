Seçim

Deprem bölgelerine nefretini kusanlar sandığa gitti

İlk turda deprem bölgesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy çıkması sonrası afetzedelere nefret kusanlar ikinci turda da aynı iğrenç tavrı sürdürüyor. Oyunu Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana kullanan bir seçmen, deprem bölgeleri için hakaretler yağdırdı.

13:57 . 28/05/2023 Pazar
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Depremzedelere hakaretler sürüyor.

Depremzedelere hakaretler sürüyor.

Türkiye, 6 Şubat günü asrın felaketini yaşadı. 11 il, büyük yıkıma uğradı, 50 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Daha o bölgelerin yaraları sarılırken, ülkenin kaderini belirleyecek olan seçim geldi çattı.

Depremzedelere linç

14 Mayıs’ta deprem bölgesinde de milyonlarca kişi sandığa gitti. Ancak çıkan sonuçlar başta CHP’liler olmak üzere 7’li koalisyona oy verenleri rahatsız etti. Öyle ki hakaretler havada uçuştu, bazı yöneticiler depremzedeleri misafir ettikleri yerlerden göndermeye kalktı.

Nefretini kustu

Afeti yaşayanlara nefret kusanlar, bugün de kendini sandıkta gösterdi.

Bir seçmenin oyunu kullandıktan sonra pusulanın yanına yerleştirdiği küçük kağıtlara yazdığı notlar, ‘bu kadarı da olmaz’ dedirtti.

Tercihini Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana kullanan seçmenin “Kahrolasın Hatay”, “Yıkılasın Maraş”, “Enkazını görelim Malatya” ve “Acı çekesin Adıyaman” şeklinde beddualar yağdırıp, hakaret ettiği görüldü.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#hatay
38 dakika önce
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