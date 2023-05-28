Deprem bölgesinde oy oranları kaç? Deprem bölgesinde hangi aday kazandı? Deprem bölgesinden Erdoğan kaç oy aldı? Deprem bölgesinden Kılıçdaroğlu kaç oy aldı?

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçlarında en çok merak edilen konulardan biri de deprem bölgesindeki oy oranları oldu. 14 Mayıs seçiminde adaylık yarışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesinde açık ara önde bitirmesinin ardından sosyal medyada depremzedeler üzerine yapılan hakaretler ve küfürler tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti. Gözler 28 Mayıs seçimlerine çevrildi. Peki

na göre deprem bölgesinde hangi aday kaç oy aldı? İşte deprem bölgesindeki seçim sonuçları..