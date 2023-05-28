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Seçim

Deprem bölgesinde oy oranları: Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde?

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için 61 milyonu aşkın seçmen sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi sona ererken vatandaşlar arama motorlarında Vatandaşlar arama motorlarında, Deprem bölgesinde oy oranları kaç? Deprem bölgesinde hangi aday kazandı? Deprem bölgesinden Erdoğan kaç oy aldı? Deprem bölgesinden Kılıçdaroğlu kaç oy aldı? Deprem bölgesi oy verme katılım oranı kaç? sorularının cevaplarını aramaya başladı. Peki deprem bölgesinde seçim sonucu ne oldu? Ayrıntılar haberimizde...

18:00 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçlarında en çok merak edilen konulardan biri de deprem bölgesindeki oy oranları oldu. 14 Mayıs seçiminde adaylık yarışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesinde açık ara önde bitirmesinin ardından sosyal medyada depremzedeler üzerine yapılan hakaretler ve küfürler tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti. Gözler 28 Mayıs seçimlerine çevrildi. Peki
na göre deprem bölgesinde hangi aday kaç oy aldı? İşte deprem bölgesindeki seçim sonuçları..

Deprem bölgesinde oy oranları kaç? Deprem bölgesinde hangi aday kazandı? Deprem bölgesinden Erdoğan kaç oy aldı? Deprem bölgesinden Kılıçdaroğlu kaç oy aldı?

ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA ÜÇ KAT FARK

Yüzyılın seçiminde sona gelindi. Türkiye seçim sonuçlarına kilitlenirken arama motorlarında en çok merak edilen konulardan biri de deprem bölgesinden gelen sonuçlar oldu. Sandıkların yüzde 95,2'si açıldı. İlk gelen verilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük fark attı. Erdoğan'ın oy oranı Kılıçdaroğlu'nun oy oranını 3'e katladı.


Türkiye, 81 il, 922 ilçede sandığa koştu. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları için pusula sayımı başladı. Peki deprem bölgesinde hangi aday kaç oy aldı? Sandıkların kapanmasının ardından gözler deprem illerindeki oy oranlarına çevrildi. Deprem bölgesindeki illerde hangi aday kazandı. İşte "Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'daki oy oranları...

KAHRAMANMARAŞ

Recep Tayyip Erdoğan: %75,5

Kemal Kılıçdaroğlu: %24,5


OSMANİYE

Recep Tayyip Erdoğan: %66,1

Kemal Kılıçdaroğlu: %33,9


GAZİANTEP

Recep Tayyip Erdoğan: %62,8

Kemal Kılıçdaroğlu: 37,2


KİLİS

Recep Tayyip Erdoğan: %70,1

Kemal Kılıçdaroğlu: %28,9


ŞANLIURFA

Recep Tayyip Erdoğan: %64,9

Kemal Kılıçdaroğlu: % 33,1


ADIYAMAN

Recep Tayyip Erdoğan: %69,1

Kemal Kılıçdaroğlu: 31,9


MALATYA

Recep Tayyip Erdoğan: %72,0

Kemal Kılıçdaroğlu: % 28,0


ELAZIĞ

Recep Tayyip Erdoğan: 70,3

Kemal Kılıçdaroğlu: 29,7


HATAY

Recep Tayyip Erdoğan: %50,1

Kemal Kılıçdaroğlu: %49,9

2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde sona gelindi. Tüm dünya seçimden çıkacak oy oranına ve Türkiye'nin 13'üncü cumhurbaşkanına kilitlendi. Peki Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da oy oranları ne oldu? Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu kazandı?


Türkiye son sözünü söyledi: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları anbean Yeni Şafak'ta
Türkiye son sözünü söyledi: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları anbean Yeni Şafak'ta

Türkiye 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylarının yüzde 50 barajını geçememesiyle bugün yeniden sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı, saat 17.00'de sona erdi. Türk siyasi tarihinde ilk defa yaşanacak bu seçimde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, 61 milyon seçmenin oyunu almak için yarışıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Bu seçimde sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için seçimin daha erken sonuçlanacağını düşünmekteyiz" dedi. Seçim sonuçları, açıklanmaya başlandığı andan itibaren yenisafak.com.tr'de olacak.

#Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
#seçim
#sonuç
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
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Zonguldak Zonguldak seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları