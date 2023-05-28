Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları
Deprem bölgesinde oy oranları kaç? Deprem bölgesinde hangi aday kazandı? Deprem bölgesinden Erdoğan kaç oy aldı? Deprem bölgesinden Kılıçdaroğlu kaç oy aldı?
Yüzyılın seçiminde sona gelindi. Türkiye seçim sonuçlarına kilitlenirken arama motorlarında en çok merak edilen konulardan biri de deprem bölgesinden gelen sonuçlar oldu. Sandıkların yüzde 95,2'si açıldı. İlk gelen verilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük fark attı. Erdoğan'ın oy oranı Kılıçdaroğlu'nun oy oranını 3'e katladı.
Türkiye, 81 il, 922 ilçede sandığa koştu. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranları için pusula sayımı başladı. Peki deprem bölgesinde hangi aday kaç oy aldı? Sandıkların kapanmasının ardından gözler deprem illerindeki oy oranlarına çevrildi. Deprem bölgesindeki illerde hangi aday kazandı. İşte "Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'daki oy oranları...
Recep Tayyip Erdoğan: %75,5
Kemal Kılıçdaroğlu: %24,5
Recep Tayyip Erdoğan: %66,1
Kemal Kılıçdaroğlu: %33,9
Recep Tayyip Erdoğan: %62,8
Kemal Kılıçdaroğlu: 37,2
Recep Tayyip Erdoğan: %70,1
Kemal Kılıçdaroğlu: %28,9
Recep Tayyip Erdoğan: %64,9
Kemal Kılıçdaroğlu: % 33,1
Recep Tayyip Erdoğan: %69,1
Kemal Kılıçdaroğlu: 31,9
Recep Tayyip Erdoğan: %72,0
Kemal Kılıçdaroğlu: % 28,0
Recep Tayyip Erdoğan: 70,3
Kemal Kılıçdaroğlu: 29,7
Recep Tayyip Erdoğan: %50,1
Kemal Kılıçdaroğlu: %49,9
2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde sona gelindi. Tüm dünya seçimden çıkacak oy oranına ve Türkiye'nin 13'üncü cumhurbaşkanına kilitlendi. Peki Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da oy oranları ne oldu? Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu kazandı?