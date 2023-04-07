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Seçim

Kılıçdaroğlu'nun Trabzon mitinginden servis edilen fotoğrafta photoshop yapıldığı ortaya çıktı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Trabzon mitinginden paylaşılan bir görselin, üzerinde oynanmış olduğu ortaya çıktı. Fotoğrafta yapılan kurguda boş kalan alanların doldurulmaya çalışıldığı görüldü. CHP'nin photoshop'lu miting fotoğrafları sosyal medya kullanıcılarının diline düştü, çok sayıda kişi yapılan montajın amatörlüğünü ti'ye aldı.

09:45 . 7/04/2023 Cuma
Diğer
CHP'nin Trabzon mitinginden servis edilen fotoğrafta soldaki kalabalığın kopyalanarak sağdaki boşluklara dağıtıldığı görüldü.

CHP'nin Trabzon mitinginden servis edilen fotoğrafta soldaki kalabalığın kopyalanarak sağdaki boşluklara dağıtıldığı görüldü.

14 Mayıs'taki seçimlere sayılı günler kala siyasi partiler mitinglerin startını verdi. Son olarak Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Millet Buluşmaları' kapsamında Trabzon'a gitti. Yanına kurmaylarını ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu alan Kılıçdaroğlu, Trabzon'da 1 saatlik bir miting yaptı.

Katılım, AK Parti'nin mitinglerinden az oldu

Daha sonra basına yansıyan fotoğraflarda mitinge katılımın, AK Parti'nin mitinglerinden az olduğu görüldü. Bu durumun ardından sosyal medyada dikkat çeken bir fotoğraf dolaşıma sokuldu. Bazı CHP'li hesaplar, miting alanını dolu göstermek için shoplu fotoğrafı paylaşmaya başladı.

Fotoğrafın üzerinde oynandığı ortaya çıktı

Ancak kısa sürede gerçek ortaya çıktı. Paylaşılan fotoğrafın üzerinde, profesyonel olmayan bir shop çalışmasının yapıldığı görüldü.

GERÇEĞİ
PHOTOSHOP'LU HALİ

Sosyal medyada alay konusu oldu

CHP'nin photoshop'lu miting fotoğrafları sosyal medya kullanıcılarının diline düştü, çok sayıda kişi yapılan montajın amatörlüğünü ti'ye aldı.

İşte o tweet'lerden bazıları:


#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Trabzon
5 saat önce
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