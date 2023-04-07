Kılıçdaroğlu'nun Trabzon mitinginden servis edilen fotoğrafta photoshop yapıldığı ortaya çıktı

14 Mayıs'taki seçimlere sayılı günler kala siyasi partiler mitinglerin startını verdi. Son olarak Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Millet Buluşmaları' kapsamında Trabzon'a gitti. Yanına kurmaylarını ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu alan Kılıçdaroğlu, Trabzon'da 1 saatlik bir miting yaptı.

Katılım, AK Parti'nin mitinglerinden az oldu

Daha sonra basına yansıyan fotoğraflarda mitinge katılımın, AK Parti'nin mitinglerinden az olduğu görüldü. Bu durumun ardından sosyal medyada dikkat çeken bir fotoğraf dolaşıma sokuldu. Bazı CHP'li hesaplar, miting alanını dolu göstermek için shoplu fotoğrafı paylaşmaya başladı.

Fotoğrafın üzerinde oynandığı ortaya çıktı

Ancak kısa sürede gerçek ortaya çıktı. Paylaşılan fotoğrafın üzerinde, profesyonel olmayan bir shop çalışmasının yapıldığı görüldü.

GERÇEĞİ

PHOTOSHOP'LU HALİ

Sosyal medyada alay konusu oldu

CHP'nin photoshop'lu miting fotoğrafları sosyal medya kullanıcılarının diline düştü, çok sayıda kişi yapılan montajın amatörlüğünü ti'ye aldı.

İşte o tweet'lerden bazıları:







