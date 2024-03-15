Projeleri de tanıtımları da çakma! CHP'nin 'kopyala yapıştır vaadi' pes dedirtti: Bir de bilboard yapmışlar

2019 yılında Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmalarına destek veren, aynı zamanda askerlik arkadaşı da olan Atılgan Bayar, "Erdoğan ilk belediye başkanı olduğu dönemde benim lokantamda köfte yedi. Parasını almadım. Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek." diyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi. Atılgan Bayar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2019 seçimleri sürecinde İmamoğlu'nun kampanyasına 'bir çuval bağış' yaptığını ve 'patlayan' çantayı Murat Ongun'un teslim aldığını açıklayarak, "Umarım o para bağış envanterine işlenmiştir" dedi.