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Seçim

Projeleri de tanıtımları da çakma! CHP'nin 'kopyala yapıştır vaadi' pes dedirtti: Bir de bilboard yapmışlar

AK Parti'nin yapımı süren projelerine çökmesiyle sıkça gündeme gelen CHP'li belediyeler bu kez 'kopyala yapıştır' vaatle seçmeni kandırmaya kalkıştı. CHP Sinop Belediye Başkan adayı Metin Gürbüz vaat ettiği proje görselinde, AK Parti Çekmece Belediyesi'nin yapımı devam eden projesinin görselinin birebir aynını kullandı.

15:41 - 15/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
CHP'li adayın AK Parti'den çaldığı proje görseli sosyal medyada alay konusu oldu.
CHP'li adayın AK Parti'den çaldığı proje görseli sosyal medyada alay konusu oldu.

AK Parti döneminde başlatılan projeleri kendi projesi gibi lanse eden CHP'li belediyelerin son vukuatı 'bu kadarına da pes' dedirtti.

CHP Sinop Belediye Başkan adayı Metin Gürbüz'ün "Otopark sorununa çözüm" diyerek duyurduğu proje 'kopya' çıktı. "Yeni otoparklar yapacağız" diyerek yeraltı otoparkı vaat eden CHP'li Gürbüz'ün proje görselinin AK Parti'den 'çalındığı' öğrenildi.

Gürbüz'ün bilboarda astırdığı projede, AK Parti Çekmeköy Belediyesi'nin yapımı devam eden Yaşar Doğu Parkı'nın yeraltı Otopark yapım projesinin görseli kullanıldı.

Çekmeköy Belediye Başkanı ve 2024 adayı Ahmet Poyraz'ın projesine ait görselin 2023 Ağustos ayında belediyenin resmi hesaplarından paylaşıldığı görüldü.

CHP'li adayın AK Parti'den çaldığı proje görseli sosyal medyada alay konusu oldu.


#CHP
#Sinop
#AK Parti
#Çekmeköy Belediyesi
#Seçim
#Proje
25 dakika önce
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