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Seçim

YSK Başkanı Yener: Milletvekili kesin sonuçları bugün Resmi Gazete’ye gönderilecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün Resmi Gazete'ye gönderileceğini bildirdi.

09:53 . 30/05/2023 Salı
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YSK Başkanı Ahmet Yener

YSK Başkanı Ahmet Yener

YSK Başkanlık binasına girişi sırasında bir gazetecinin sorusunu cevaplayan Yener, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün açıklanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderileceğini söyledi.





#YSK
#milletvekilleri seçimi
#TBMM
#resmi gazete
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