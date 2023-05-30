YSK Başkanı Yener: Milletvekili kesin sonuçları bugün Resmi Gazete’ye gönderilecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünü kutladı. Şentop mesajında, "Çağ açıp çağ kapatan, tarihin akışını değiştiren sultanlar sultanı Fatih Sultan Mehmed'in, cihanın incisi, aziz milletimizin göz bebeği olan İstanbul'u fethinin 570. yılı kutlu olsun. Seni bize yar eden, bizi sana aşık eden Cenabıhak'a sonsuz hamdü senalar olsun. Fatih Sultan Mehmed Han başta olmak üzere, fetihlerle yücelen şanlı ecdadımızı, kahramanlarımızı minnetle ve rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.