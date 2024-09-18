Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, çocuğu okula giden ihtiyaç sahibi ailelere, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) yardımı yapılacağı açıklandı. Çocuklarını okula göndermekte zorlanan ve ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken ailelere, destek ödemesi yapılacak. Peki, çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi ne kadar?

ÇOCUĞU OKULA GİDEN AİLELERE DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi yapılacağını duyurdu.

Bakan Mahinur Göktaş, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ailelere yönelik verilecek desteklerin çocukların daha iyi eğitim almasına ve geleceğe umutla bakmalarına yardımcı olacağını ifade etti.

DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamayla birlikte, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmet (SED) ödeme oranları ve tutarları açıklandı.

Öğrenim ücreti için ihtiyacı olan çocuklu ailelere destek ödemesinin tutarları şu şekilde;

Okul öncesi çocuklara 4 bin 312 lira,

İlköğretime devam eden çocuklara 6 bin 468 lira,

Ortaöğretime devam eden çocuklara 6 bin 899 lira,

Ortaöğretim seviyesinde olup okula devam etmeyen çocuklara 4 bin 312 lira,

Yükseköğrenime devam eden gençlere 7 bin 761 lira,

Kuruluş bakımından ayrılan gençlere 3 bin 449 lira destek ödemesi yapılacak.

SED DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bir dilekçe ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen başvurulur.

Ayrıca e devlet üzerinden de başvuru yapılabilmektedir. "https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru" üzerinden "Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu" yapılabilmektedir.







