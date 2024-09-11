Evde bakım maaşı yatan iller listesi Eylül ayının ikinci haftasında hız kazandı. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım maaşı ödemelerinin, Eylül ayı ödeme tarihi hak sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Peki, evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 10 Eylül 2024 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama bilgileri...
Evde bakım maaşı sorgulama işlemleri, 10 Eylül Salı günü için devam ediyor. Ödenekten yararlanan binlerce kişi SMS ve e-Devlet sayfası üzerinden sorgulama yapabiliyor. Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişiler ile onlara bakan ailelerine verilen evde bakım maaşı yattı mı? İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi.
EYLÜL AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.
Buna göre Ağustos ayı ödemelerinin de 15 Eylül tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
Ağustos ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
2024 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
2024 Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.
Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik sonrası evde bakım maaşı ödeme tutarı da güncellendi. Buna göre bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 9077,1 lira oldu.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.
Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.
Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
Gelir kriterlerinin uygun olması,
Bakıma muhtaçlık kriteri,
Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.
Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.