2024 Mayıs ayı SED yardımı ödemelerinin ne zaman yatacağı, çocuğu olan ihtiyaç sahibi aileler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla her ay SED yardımı yapılıyor. İşte, 2024 Mayıs SED ödemeleri...

SED YARDIMI 2024 MAYIS ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

SED yardımı her ay belirli tarihlerde hesaplara geçiyor. Mayıs ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak SED ödemeleri genellikle ay ortasında yatırılıyor. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

SED YARDIMI ÖDEME DURUMU SORGULAMA EKRANI

Ödemelerin yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile öğreniliyor.

ÇOCUK PARASI NE KADAR?

SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükseldi.

SED YARDIMI NASIL ALINIR?

İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

-Dilekçe

-T.C. Kimlik Numarası beyanı,

-Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

-İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.







