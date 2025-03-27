Şevval ayı ne zaman başlıyor? Şevval ayı anlamı nedir? İşte 2025 Şevval ayı takvimi ve önemi

Mübarek üç aylardan Ramazan ayında artık son günlere girildi. Bayramın da yaklaşmasıyla birlikte, Şevval ayı da araştırmalar arasında yer aldı. Şevval ayı anlamı ve önemi nedir? Şevval ayı ne zaman başlayacak? Bu sene hangi güne denk geliyor? gibi sorular son günlerin başlıca konularından oldu. İşte Şevval ayı hakkında merak edilenler ve 2025 Şevval ayı takvimi.





ŞEVVAL AYI ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) yer alan bilgilere göre, Şevval ayı şu şekilde anlatılmaktadır;





Şevval ayı orucu ile ilgili bilgilendimede bulunan Edirne Müftüsü İsa Demirkaynak, Şevval Hicrî yılın onuncu ayıdır. Ramazan bayramının birinci günü olan şevval ayının ilk gününde oruç tutmak haramdır.





Hz. Peygamber’in, “Ramazanı oruçla geçirip buna şevvalden altı gün ilâve eden kimse bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur” meâlindeki hadisi dikkate alınarak bu ayda altı gün oruç tutmanın müstehap olduğu kabul edilmiştir. Bu orucun bayramın hemen ardından ara verilmeden tutulması daha faziletli sayılmakla birlikte aralıklarla tutulması da mümkündür. Şevval aynı zamanda hac aylarının ilkidir. İslâm tarihinde şevval ayında meydana gelen bazı olaylar şunlardır: Benî Kaynukā‘ Gazvesi (2/624), Uhud Gazvesi (3/625), Huneyn Gazvesi (8/630), Tâif Gazvesi (8/630), bir rivayete göre Hz. Peygamber’in oğlu İbrâhim’in vefatı (10/632).





Araplar şevval ayını uğursuz kabul ettiklerinden bu ayda nikâh kıymazlardı. Resûl-i Ekrem, Hz. Âişe ile şevval ayında evlenerek bu inancın yanlış olduğunu göstermiştir.





Osmanlı'da Şevval ayı





Osmanlı Devleti’nde memurların tayinleri (tevcîhat) Tanzimat’tan önce şevval ayında yapıldığı için bu tayinler “şevval tevcîhatı” diye isimlendirilirdi. “Mükerrem” sıfatıyla da anılan şevval Osmanlı belgelerinde ”ل“ kısaltmasıyla gösterilmiştir."





ŞEVVAL AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vakithesaplama.diyanet.gov.tr adresindeki 2025 dini günler listesinde Şevval ayı tarihleri yer almaktadır. Buna göre,





Hicri tarihlerden 1 Şevval bu sene Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 30 Mart 2025 Pazar gününe denk gelmektedir.



