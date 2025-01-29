İçişleri Bakanlığı, 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl, 3 ay hapis cezası alan Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın görevden uzaklaştırıldığını, yerine Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Sofya Alağaş oyların yüzde 49,64’ünü alarak belediye başkanı seçilmişti. Peki Siirt belediye başkanı hangi partiden?
Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş’a hapis cezası verilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından belediyeye Vali Kemal Kızılkaya kayyum olarak görevlendirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2023/113 esas ve 2025/23 karar sayılı dosyasında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle; Sofya Alağaş Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Siirt Valisi Kemal Kızılkaya Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.
Siirt belediye başkanı hangi partiden?
31 Mart 2024 yerel seçimleri Siirt Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına göre, DEM Parti'den aday olan Sofya Alağaş, %49,64 oy oranıyla 37.216 oy alarak seçimleri kazanmıştı. AK Parti’nin adayı Ekrem Olğaç da oyların yüzde 37,1’ini almıştı.