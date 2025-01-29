İçişleri Bakanlığı: Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş yerine Vali Kemal Kızılkaya görevlendirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Siirt Belediye Başkanı Alağaş'ın, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı aktarıldı.





SİİRT BELEDİYE BAŞKANININ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR BASIN AÇIKLAMASI: pic.twitter.com/b3jm6AISpe — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) January 29, 2025





Açıklamada, "Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.





Sofya Alağaş





Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'a hapis cezası

Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş’a yargılandığı davada terör örgütü üyeliğinden hapis cezası verildi.





Duruşma, Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş hakkında "Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla dava açılmıştı.





Alağaş’a yargılandığı davanın 7’nci duruşmasında 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi





Siirt Valisi Kemal Kızılkaya





Vali Kemal Kızılkaya kimdir?

Kemal Kızılkaya, Eskişehir nüfusuna kayıtlı olup, 1975 yılında Sakarya’nın Akyazı ilçesinde dünyaya gelmiştir. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Ankara Barosunda Avukatlık Stajını tamamlamıştır. Noterlik Belgesi sahibidir. Ayrıca Hukuk Uyuşmazlıkları alanında Uzman Arabuluculuk unvanı bulunmaktadır. İngiltere’nin Exeter Üniversitesinde Yabancı dil eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yönetim Bilimleri Ana Bilim dalında Yüksek Lisans ( Master ) eğitimini tamamlamıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi alanında Doktora ( PhD ) eğitimini tamamlamıştır. Yurtiçi ve yurtdışında birçok eğitim, konferans ve çalışma ziyaretlerine katılmıştır. Yükseköğretim düzeyinde Hukuk, Kamu Yönetimi ve Yönetim Bilimleri alanında Misafir Öğretim Görevlisi olarak konferans ve dersler vermiştir.





2002 – 2002 Kırıkkale Balışeyh Kaymakamı,

2002 – 2004 Kars Akyaka Kaymakamı,

2004 – 2007 Mardin Vali Yardımcısı,

2007 – 2010 Kastamonu Araç Kaymakamı,

2010 – 2013 Konya Cihanbeyli Kaymakamı,

2013 – 2016 Çanakkale Bayramiç Kaymakamı,

2016 – 2021 İzmir Kemalpaşa Kaymakamı,

2021 – 2021 İstanbul Sultanbeyli Kaymakamı,

2021- 2023 Bilecik Valisi olarak görev yapmıştır.





Görev yaptığı yerlerdeki başarılı çalışmalarından dolayı Bakan, Vali, Belediye Meclisi, Sivil Toplum ve Meslek Örgütleri tarafından birçok defa Üstün Başarı, Takdir, Teşekkür, Fahri Hemşerilik belgeleri ile taltif edilmiştir. İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeninin 2014/05 kararı ile Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükseltilen Kızılkaya, evli ve 2 çocuk babasıdır.







