Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde ‘420 kişi işten çıkarıldı’ iddialarına yalanlama

İçişleri Bakanlığı'nın Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk ve Devrim Demir’i görevden alarak yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun’u atanmasının ardından kayyımın 420 işçiyi işten çıkardığı iddia edildi. Ahmet Türk işten çıkarma iddiası üzerine "Kayyımı tebrik ediyorum. 420 yoksulu işten çıkararak Türkiye’yi kurtardılar, Kürtleri bitirdiler." diyerek tepki gösterdi.

İddialara ilişkin Mardin Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama geldi. Açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Mardin Büyükşehir Belediyesinde çalışan 420 kişinin işten çıkarıldığı" şeklindeki haberlerin kesinlikle gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, "Bu tür kasıtlı açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Mardin Büyükşehir Belediyemizde görevli çalışanlarımız, Mardinli hemşehrilerimize gayretle ve fedakarlıkla hizmet etmeye devam etmektedirler" ifadelerine yer verildi.