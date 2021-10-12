Sinkonta tarifi: Sintonta nasıl yapılır?

Balkabağı'nın en meşhur hali tatlı olsa da aslında balkabağından yapılan tuzlu tarifler de ülkemizde çeştli yörelerde severek tüketiliyor. Bunlardan biri de Sinkonta tarifi... İzmir'de yapılan Sinkonta'nın ana ürünü balkabağıdır. Peki, Sinkonta nasıl yapılır? Sinkonta ne demek? İşte Sinkonta yemeğine dair bilgiler...

SİNKONTA TARİFİ

Malzemeler

500 gr balkabağı

1 çay bardağı zeytin yağı

2 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı biber salçası

2 soğan

3 diş sarımsak

Tuz, karabiber

Yapılışı

1. Balkabaklarını dilimleyin ve borcama koyun.

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2. Bir kasede zeytin yağı, salçayı, tuz ve karabiberi karıştırıp balkabaklarının üzerine dökün ve tekrar karıştırın.

3. Soslanmış balkabaklarının üzerine soğanları ve sarımsağı gelişigüzel doğrayın.

4. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık yarım saat pişirin.

5. Dilerseniz üzerinde sarımsaklı yoğurt, tereyağ ve maydanozla servis edebilirsiniz.

SİNKONTA NE İLE SERVİS EDİLİR?

Balkabağı sinkontanın, zeytinyağlı veya ara yemek olarak sunulduğu bir sofraya kırmızı et yemekleri çok yakışır. Yanına çoban kavurma yapabilirsiniz.

Balkabağı sinkonta ile fırında levrek de yapılabilir.