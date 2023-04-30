Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-1'lik skorla kazandı.Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yapılan Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Sivasspor-Fenerbahçe geniş maç özeti

8. dakikada Arda Güler'in şık pasıyla defansın arkasına sarkan Valencia, altıpasın önünde kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpıştı. Pozisyonun devamında hakem Zorbay Küçük, Sivasspor lehine faul atışına karar verdi.

22. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rakip yarı sahanın sağ çaprazında topla buluşan Rossi'nin şık çalımlarla ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti: 0-1

31. dakikada ev sahibi ekip tehlikeli geldi. Yatabare'den aldığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Erdoğan Yeşilyurt'un şutunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından dışarıya çıktı.

32. dakikada Arda Güler'in ceza alanı içi sol çaprazdan içeriye kestiği topa altıpasta Pedro dokunamayınca Fenerbahçe mutlak bir golden oldu.

42. dakikada Gradel'in içeriye kestiği top, defansa çarptıktan sonra Hakan Arslan'ın önünden geçerek kornere çıktı.

43. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Rossi'nin pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan Arda Güler'in vuruşunda, Charisis tehlikeyi uzaklaştırdı.

45+1. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin sol çaprazdan altıpasa doğru kestiği topu Ferdi Kadıoğlu dokunarak filelere gönderdi: 0-2

45+10. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Arda Güler'in ceza yayının gerisinden vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural'dan seken meşin yuvarlağı iyi takip eden Ferdi Kadıoğlu bir kez daha filelerle buluşturdu: 3-0 Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

48. dakikada Fenerbahçe sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında penaltı noktası yakınında iyi yükselen Pedro'nun kafa vuruşunda, top uzak direğin yanından auta gitti.

52. dakikada Saiz'in rakip ceza alanı içi sağ çaprazdan ortasında arka direkte Gradel'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarıya çıktı.

62. dakikada N'Jie'nin sağ çaprazdan ortasında arka direkte Gradel'in gelişine vuruşunda, kaleci soluna yatarak son anda topu çeldi.

63. dakikada Saiz'in ceza yayının gerisinden sert şutunda, kaleci parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

76. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Robin Yalçın'ın pasıyla defansın arkasına sarkan Caicedo sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu uzak direkte ağlarla buluşturdu: 1-3

86. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayının gerisinden plasesinde meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

90+1. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Peres'in şutunda, top Appindangoye'ye çarparak kornere çıktı. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

"Üç tane topla çıkışımızda üç gol bulduk"

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, galibiyetten dolayı takımını kutladı.

Jesus, karşılaşmanın ardından Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, maçın ilk yarısında 11'e 11 oynanırken takımının akıllı bir oyun sergilediğini söyledi.

Defansif anlamda iyi ve kontra ataklarda güçlü olduklarını vurgulayan Jesus, "Rakibimizi de zaten bu şekilde şaşırttık. Üç tane topla çıkışımızda üç gol bulduk. İlk yarının istatistiklerine baktığımız zaman bizim kaleye 5 şutumuz vardı, rakibimizin sıfır." dedi.

Fenerbahçe'nin yüzde 60 topla oynayan takım olduğunu hatırlatan Jesus, "İstatistiklere baktığımız zaman 11'e 11 oynanan kısımda maç içerisinde üstün olan taraf bizdik. İkinci yarıda 3-0'ın da vermiş olduğu rahatlıkla birazcık geri çekildik. Aynı baskılı oyunumuzu oynamadık ki normalde Fenerbahçe'nin DNA'sı bu. Baskılı bir oyun oynuyoruz. Ama aynı baskıyı sürdürmedik, ikinci yarıda birazcık geri çekilip alan daralttık." diye konuştu.

"Şampiyonluk için bütün maçları kazanmamız gerekiyor"

Jesus, Sivasspor'un bu kısımdan sonra topa daha çok sahip olduğunu vurgulayarak, "Bir kişi eksik bir şekilde skoru korumaya çalıştık, savunma yaptık. Hedefimize de ulaştık, bugünkü hedefimiz galip gelmekti, oyuncularımı tebrik ediyorum. Taktiksel anlamda çok akıllı oynadılar." değerlendirmesinde bulundu.

Takımını destekleyen taraftarları da tebrik eden Jesus, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takımımıza yardımcı oldular ve sevgi gösterdiler. Onların hep bizim yanımızda olması çok önemli. Sadece kazanırken değil her zaman yanımızda olmaları bizim için çok önemli. Çünkü önümüzde hala oynayacağımız çok fazla final maçı var. Galatasaray'la olan puan farkını kapatabilmemiz için oynadığımız bütün maçları kazanmamız gerekiyor. Bugün de biz görevimizi yaptık, o da kazanmaktı. Eğer şampiyonluk yarışındaki şansımızın olmasını istiyorsak oynadığımız bütün maçları kazanmamız gerekiyor."

"Kupa maçının daha zor olmasını bekliyorum"

Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 Mayıs Çarşamba günü Sivasspor ile yarı final oynayacaklarını anımsatan Jesus, "Oyuncularım o maçta da aynı şekilde oynar mı bilemiyorum, geleceği göremiyorum. Bu maç gibi zor bir maç bekliyorum. Hatta o maçın daha da zor olmasını bekliyorum." şeklinde konuştu.

Jesus, takımından aynı performansı beklediğini belirterek, maça kadar toparlanmak için birkaç günlerinin olduğunu dile getirdi. Sivasspor maçında sakatlanan Valencia'nın maçta talihsizlik yaşadığını da hatırlatan Jesus, sakat futbolcuların bu maça kadar toparlanmasını umduğunu söyledi.

Sakatlığı nedeniyle hastaneye götürülen Valencia'nın sağlık durumu hakkında da bilgi veren Jesus, "Hemen oyundan çıkıp hastaneye gitti ama şu anda bilgi sahibi olduğumuz kadarıyla toparladı, kendine geldi. Fenerbahçe doktorunun bana söylediğine göre şu anda bilinci açık. Ama bu tarz kafaya sert darbeler alındığı zaman ilk 24 saat önemli oluyor, nasıl olduğuna bakacağız." ifadelerini kullandı.



