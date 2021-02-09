Smile Hair Clinic: Saç Ekimi Çözüm müdür?

Saç ekimi yalnızca bayanlar için değil erkekler için de oldukça önemli tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Saçlarının dökülmesi durmayıp fazla dökülme yaşayan kişilerde artık bölgesel kellik oluşabilir. Bu durumdan kaçınmak için tabii ki saç ekiminden önce bazı doğal tedavilere başvurmakta fayda vardır.

Öncelikle kullanılan şampuan veya içe doğru alınan takviyeler gibi yahutta serumlar, saç peelingleri gibi birçok yöntem denenerek saç dökülmesi durdurulmaya çalışılır. Fakat bunlar denendikten sonra hala saç dökülmesinde herhangi bir azalma yok ise ve saçlarda yeni çıkanlar meydana gelmiyor ise bundan sonra saç ekimi yöntemine başvurulur.

Saç Ekimi

Uygulanması gereken sonraki yöntemlerden bir tanesi olduğu için öncelikle saç tipinin uzmanlar tarafından incelenmesi daha doğru olacaktır. Zira kişi direk karar vererek saç ekimi yöntemine başvurması doğru olmaz. Bu sebeple bu konuda ehil olan kişilere giderek saç yapısını ve saç dökülme türünü inceletmesi daha doğru kararı almasında ve uygulanacak yöntemin daha güzel fayda etmesinde rol oynayacaktır.

Eğer kişinin kafa yapısına ve saçlarının köklerine en uygun yöntem saç ekimi ise ve kişide oluşan kellik psikolojik sorunlara neden oluyorsa saç ekim işlemi doktorlar tarafından uygulanır.

Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Saçlarım en yoğun ve sık olduğu bölgeden alınan saçların, dökülen ve saçın olmadığı bölgeye yerleştirilme işlemine denilen saç ekimi, en az 2 saat en fazla ise 7 saat kadar sürebilir. Bu işlem lokal anestezi uygulanarak ameliyathane ortamında yani hijyen bir ortamda ve aksi bir durum meydana geldiğinde her müdahalenin rahatlıkla yapılabileceği ortamda gerçekleştirilir. Saç ekimi fiyatları ise kişiden kişiye değişiklik gösterir. Zira bazen yüzlerce saç kökü alınarak ve ayrılarak ekilirken basen daha fazlasına da ihtiyaç duyulabilir.

Saç Ekimi Kimlere Uygundur

Saç ekim tedavisi ve işlemi herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan ve saçlarında belirgin açıklık oluşan kişilere uygundur. Zaten saç ekimi için doktora başvuran kişi önce doktor tarafından incelenir ve gerekli tahliller istenir. Bu tahlillerin sonucuna göre doktor saç ekimi için kişinin uygun olup olmadığını haber verecektir.

Saç Ekimi Temel Aşamaları

Saç ekimi gerçekleştirmeden önce kişinin saç kökleri ve yapısının buna ne kadar uygun olup olmadığı incelenir. Eğer kişi uyumlu bir donör ise saç ekimi yapılacak bölge belirlenir. Fakat daha öncesinde bazı kan tahlilleri ile kişinin vücut yapısının buna uygun olup olmadığı incelenerek sonuçlara göre hareket edilir. Zira bazı kişiler için zararlı bir işlem olduğundan dolayı önceden kontrol edilmesinde fayda vardır. Eğer her yönden uyumlu sayılarak kişinin saç kökleri ve gücü ona müsait ise daha sonra saç ekimi fiyatları da belirlenerek işlem hakkında detaylı bilgi sahibi olunur.

Saç Ekimi Öncesi

Öncesinde yapılan temel işlemler kişiden kan tahlili alarak bu işlem için uygun bir yapıya sahip olup olmadığını ölçmek ve aynı zamanda saç köklerini ve hücrelerini incelemektir. Tabii ki bunun yanı sıra doktorun tavsiye ettiği bazı yenilip içilmesi yasak olan ilaç veya gıdalara da ara vermek önemlidir.

Saç Ekimi Sonrası

Saç ektirme yapan kişinin o bölgeyi koruması ve herhangi bir zarar gelmeyeceğinden emin olması gerekir. Spor, antreman gibi aktivitelere bir müddet ara verilir. Yine aynı şekilde sigara ve alkol kullanılması da tehlikelidir. Saçların ilk yıkanma işlemi ve müdahalesinin de uzman ekip tarafından yapılması gerekir.

Saç Ekimi Fiyatları

Herkesin saç ekim işlemi farklı seviyede olup, farklı sürece tabi olduğu için saç ekim fiyatları da değişiklik gösterecektir.

Saç ekimi hakkında daha fazla bilgi için https://www.smilehairclinic.com/ adresini inceleyebilirsiniz.