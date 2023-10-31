Sol elle yemek yemek günah mı, haram mı?

Karides haram mı? sorusu İslam dinine uygun bir hayat yaşamak isteyen kişiler tarafından merak edilip araştırılıyor. Ülkemizde balık çok tüketilen deniz ürünlerindendir. Bunun yanı sıra midye, karides, kalamar, ıstakos gibi deniz ürünleri son zamanlarda ülkemizde birçok restorantta servis ediliyor. Kişiler gittikleri restorantlarda sıkça rastlanan karidesin caiz olup olmadığını merak ediyor. Bu kapsamda "Karides caiz mi? Karides yemek helal mi? Karides yemek haram mıdır? Haram olan bir yiyeceği yemenin günahı nedir?" gibi sorular merak kazandı. Peki, karides yemek caiz midir? Karides yiyen kişi günaha mı girmiş olur? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlandırılan bu sorunun detayları...