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Sol elle yemek yemek günah mı, haram mı?

Yemeğin sağ veya sol elle yenmesi hususu çoğu zaman Müslümanlar arasında tartışma konusu olmaktadır. İslam dininde sol elle yemek yemek hususunda sahih hadisler bulunmaktadır. Bu anlamda sağ elle yemek yemek, Allah'ın rızasını kazanmak ve Peygamber Efendimizin sünnetine uymak için önemlidir. Peki, sol elle yemek yemek günah mı, haram mı? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın soruya cevabı.

17:27 - 31/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Sol elle yemek yemek caiz mi?

Sol elle yemek yemek caiz mi?

Sol elle yemek yemenin caiz olup olmadığı veya haram mı olduğu birçok Müslüman vatandaşın merak ettiği konular arasında. Özellikle çocuk yaşta alışkanlık haline gelen sol elle yemek yemek hususunda ebeveynlerin sünnet olan sağ elle yemeyi çocuklarına alışkanlık haline getirmesi tavsiye edilmektedir. Peki, Sol elle yemek yemek caiz mi? İşte Diyanet’ten derlediğimiz bilgiyle sorunun cevabı.

SOL ELLE YEMEK YEMEK GÜNAH MI, HARAM MI?

Yeme-içmeyle ilgili genel ilkeleri belirleyen Hz. Peygamber (s.a.s.), sol elle yeme-içmeyi hoş karşılamamıştır. Nitekim o, bu konu üzerinde önemle durmuş; şeytanların sol elle yiyip içtiklerini haber vererek ümmetini uyarmış ve çocuklara sağ elle yemek yemeyi öğretmiştir (Buhârî, Etʽime, 2 [5376]; Müslim, Eşribe, 105-109 [2020-2022]).

Hz. Peygamber’in sağ elle yeme ve içme konusundaki tavsiye ve irşadlarına uymak her Müslümanın vazifesidir. Bu nedenle anne ve babaların çocuklarına diğer yemek âdâbıyla birlikte sağ elle yeme ve içmeyi de öğretmeleri gerekir. Fizikî bir engel sebebiyle sağ eliyle yiyemeyen kimselerin sol elle yeme içmesinde ise bir sakınca yoktur (Şevkânî, Neylü’l-evtâr, 8/183).

PEYGAMBER EFENDİMİZİN YEME-İÇME ADABI NASILDI?

Yemekten önce ve sonra ellerini yıkardı.

Yemeği bir sofra bezi /yaygı üzerinde dizleri üzerine çökerek veya iki ayağı üzerinde bağdaş kurarak yahut bir ayağını bükerek sol ayağı üzerine oturarak yerdi.

Sağ eliyle yer, sol eliyle yiyenleri uyarırdı.

Kendi tabağından yiyorsa tabağını tamamen sıyırırdı.

Lokmaları ağzında iyice çiğnedikten sonra yutardı.

Yemeğe besmele ile başlardı.

Sofrada kendisinden büyük biri varsa önce onun yemeye başlamasını beklerdi.

Yemeği her zaman önündeki tabaktan yerdi.

Yiyebileceği kadar yemek alır, yemeğin israf edilmesini asla uygun bulmazdı.

Yemeği sıcak yemez, soğumasını beklerdi. Yemeğin üflenerek soğutulmasını kesinlikle uygun bulmazdı.

Yemeği hızlı yemezdi.

Az yerdi. Fazla yemenin zararlı olduğunu ifade ederdi.

Sofradan doymadan kalkardı.

Suyu üç yudumda içerdi.

Yemeğin sağ taraftan başlayarak servis edilmesini isterdi.

İkram sahibi kendisiyse herkes kalkmadan sofradan kalmazdı.

Yemeğin sonunda kısa bir dua eder ve "Elhamdülillah" derdi.


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#Diyanet
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#sünnet
#Hz. Peygamber
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