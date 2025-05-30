Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Son dakika 2025 Tediye ödeme tarihleri belli oldu: İlave tediyeler bayramdan önce mi yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika 2025 Tediye ödeme tarihleri belli oldu: İlave tediyeler bayramdan önce mi yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı

00:4530/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
2025 Tediye ödeme tarihleri belli oldu
2025 Tediye ödeme tarihleri belli oldu

Kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 700 bin işçinin merakla beklediği karar açıklandı. Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçiler ilave tediyeleri iki taksit halinde ödenmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece, ilave tediye ödemeleri tarihleri de netleşmiş oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6772 sayılı kanun kapsamına giren işçiler, anılan kanunun 3'üncü maddesine göre 2025 yılında verilecek ilave tediyenin
birinci yarısı
Kurban Bayramı'ndan önce
2 Haziran
tarihinde diğer yarısını ise 17 Aralık'ta alacak.

Tediye ödemesi taşeron İşçilere veriliyor mu?

Kadroya geçen taşeron işçiler de ilave tediye ödemelerinden yararlanabiliyor. Ancak bu ödemelerin alınabilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

-Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışmak.

-6772 sayılı kanun kapsamında bir işyerinde görev yapmak.

-En az bir tam yıl çalışmış olmak.

-İş akdinin aktif şekilde devam ediyor olması.


İlave tediye ne kadar ödeniyor?

Tediye tutarları, işçinin maaşına göre değişiklik gösteriyor. Örneğin, 2024 yılı Temmuz ayında yapılan %24.73'lük zamla birlikte en düşük brüt maaş 41 bin 358 TL'ye yükselmişti.

Brüt Tediye Tutarı: 17 bin 921 TL.

Net Tediye Tutarı: Vergiler düşüldüğünde yaklaşık 10 bin 984 TL


İlave tediye nedir?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.


#İlave Tediye
#Tediye ödemeleri
#Kurban Bayramı
#Resmi Gazete
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Son dakika 2025 Tediye ödeme tarihleri belli oldu: İlave tediyeler bayramdan önce mi yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı