Son dakika 2025 Tediye ödeme tarihleri belli oldu: İlave tediyeler bayramdan önce mi yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 700 bin işçinin merakla beklediği karar açıklandı. Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçiler ilave tediyeleri iki taksit halinde ödenmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece, ilave tediye ödemeleri tarihleri de netleşmiş oldu.
Tediye ödemesi taşeron İşçilere veriliyor mu?
Kadroya geçen taşeron işçiler de ilave tediye ödemelerinden yararlanabiliyor. Ancak bu ödemelerin alınabilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor.
-Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışmak.
-6772 sayılı kanun kapsamında bir işyerinde görev yapmak.
-En az bir tam yıl çalışmış olmak.
-İş akdinin aktif şekilde devam ediyor olması.
İlave tediye ne kadar ödeniyor?
Tediye tutarları, işçinin maaşına göre değişiklik gösteriyor. Örneğin, 2024 yılı Temmuz ayında yapılan %24.73'lük zamla birlikte en düşük brüt maaş 41 bin 358 TL'ye yükselmişti.
Brüt Tediye Tutarı: 17 bin 921 TL.
Net Tediye Tutarı: Vergiler düşüldüğünde yaklaşık 10 bin 984 TL
İlave tediye nedir?
Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.