Son dakika 2025 Tediye ödeme tarihleri belli oldu: İlave tediyeler bayramdan önce mi yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6772 sayılı kanun kapsamına giren işçiler, anılan kanunun 3'üncü maddesine göre 2025 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısı nı Kurban Bayramı'ndan önce 2 Haziran tarihinde diğer yarısını ise 17 Aralık'ta alacak.





Tediye ödemesi taşeron İşçilere veriliyor mu?

Kadroya geçen taşeron işçiler de ilave tediye ödemelerinden yararlanabiliyor. Ancak bu ödemelerin alınabilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

-Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışmak.

-6772 sayılı kanun kapsamında bir işyerinde görev yapmak.

-En az bir tam yıl çalışmış olmak.

-İş akdinin aktif şekilde devam ediyor olması.





İlave tediye ne kadar ödeniyor?

Tediye tutarları, işçinin maaşına göre değişiklik gösteriyor. Örneğin, 2024 yılı Temmuz ayında yapılan %24.73'lük zamla birlikte en düşük brüt maaş 41 bin 358 TL'ye yükselmişti.

Brüt Tediye Tutarı: 17 bin 921 TL.

Net Tediye Tutarı: Vergiler düşüldüğünde yaklaşık 10 bin 984 TL





İlave tediye nedir?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.



