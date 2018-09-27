Son dakika... EURO 2024'ün ev sahibi belli oluyor

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'nin ev sahipliğine adaylığıyla ilgili sunumunu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in yanı sıra 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, Başkan Vekili Nihat Özdemir, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye'nin adaylık elçisi Barış Telli ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı futbolcusu Jessica O'Rourke Çarmıklı yapıyor.

Türk heyetinden önce Almanya'nın sunum yaptığı toplantının ardından oylamaya geçilecek ve EURO 2024'ün ev sahibi belli olacak.