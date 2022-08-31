MİT’ten kritik nokta operasyon: Terörist Ümit Tarhan etkisiz

MİT, Irak'ın kuzeyindeki Duhok/Gara'da düzenlediği operasyonla, PKK/KCK'lı teröristlere sabotaj eğitimi verilen sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan'ı etkisiz hale getirdi. MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde askeri eğitim veren yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo etkisiz hale getirilmişti.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı, Tendürek Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerce kullanılan 3 mağara ve sığınakta, 2 ağır makineli tüfek, 15 el bombası, 7 roketatar mühimmatı ve 6 bomba atar mühimmatının ele geçirildiğini bildirdi. Hakkari'de Eren Abluka-29 Operasyonu kapsamında da bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK terör örgütü mensuplarına saldırı, sabotaj eğitimlerinin verildiği akademiler sorumlusu Rezan Amed Kod Umit Tarhan, MİT'in Irak/Duhok-Gara alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

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ÜMİT TARHAN'IN EYLEMLERDE PARMAĞI VAR

MİT, Ümit Tarhan'ı örgüte katılım yaptığı Avrupa'dan itibaren takip etti. Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen eylemlere katıldığı, eylemlerde kullanılan patlayıcı malzemeleri hazırladığı ve eylemcilerin eğitimini bizzat verdiği yönündeki tespitler üzerine, etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dahil etti.

MİT'in saha ajanları alana sevk edildi

Saha ajanları, Ümit Tarhan'ın faaliyetlerini takip etmek üzere Gara'da görevlendirildi.

Sahadan intikal eden her türlü istihbari bilgi titizlikle analiz edildi ve operasyon için en uygun zaman beklendi.

YANINDAKİ BİR TERÖRİSTLE BİRLİKTE ETKİSİZ

Ümit Tarhan'ın Avrupa'dan temin ettiği elektronik ve mekanik malzemeleri teslim almak için, intikal halinde olduğuna yönelik gelen anlık istihbarat üzerine operasyon kararı alındı. Gerçekleştirilen nokta operasyonla Ümit Tarhan ve beraberindeki terörist etkisiz hale getirildi.

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GÜNDEM Karayılan gönderdi MİT çizdi

GARA'DA YÖNETİMSEL SORUNLAR BAŞ GÖSTERİYOR

Örgüt mensuplarının eğitimi için Irak/Gara alanına özel olarak getirilen saldırı-sabotaj uzmanı Ümit Tarhan'ın MİT tarafından etkisiz hale getirilmesinin, Gara alanında PKK'da yönetimsel sorunlar yarattığı belirtiliyor.

Güvenlik kaynakları, örgüt mensuplarına silahlı eğitimlerin verildiği, teröristleri çatışma ortamına hazırlayan akademi sorumlularına yönelik peş peşe gelen operasyonlarla, örgütün en önemli gücü olarak görülen eğitim faaliyetlerine büyük darbe vurulduğunu ifade ediyor.

Terörist Ümit Tarhan kimdir?

Ümit Tarhan, Almanya/Berlin'de örgüte müzahir yapılar içerisinde aktif olarak faaliyet yürütmesi akabinde 2009 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı. 2010 yılında Irak Kandil alanında basın çalışmaları yürüttü peşi sıra özel güç arşiv biriminde görev aldı.