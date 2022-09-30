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Sarallar suç örgütü yöneticisi Soner Rençber Büyükçekmece'de hücre evinde yakalandı

İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Sarallar' suç örgütünün yöneticilerinden Soner Rençber'i Büyükçekmece'de yakalandı. Yaklaşık 3 ay devam eden fiziki ve teknik takibin ardından Rençber'in başkası adına kiralanan, hücre tipi ve güvenlikli bir evde kaldığı belirlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Soner Rençber kimdir? Sarallar örgütü yöneticisi Sarallar yakalandı mı?
Soner Rençber yakalandı mı?

İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Sarallar' suç örgütünün yöneticilerinden Soner Rençber'i Büyükçekmece'de başkasının adına kiralanan güvenlikli eve yaptıkları operasyonla yakaladı. Rençber'in örgütün yaptığı çok sayıda silahlı eylemi azmettirdiği belirtildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin yakalanması için çalışmalarına devam etti.

Yaklaşık 3 ay devam eden fiziki ve teknik takibin ardından Rençber'in başkası adına kiralanan, hücre tipi ve güvenlikli bir evde kaldığı belirlendi.

Dışarıyla neredeyse hiç bağlantı kurmadan bu evde yaşayan Rençber'e Çarşamba günü operasyon düzenlendi. Operasyonda Soner Rençber yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin kaldığı evde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 73 adet fişek ele geçirildi. Rençber'in örgüt içerisinde yönetici konumunda olduğu ve çok sayıda silahlı eylemin talimatını veren kişi olduğu öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Ne olmuştu?
  • İstanbul merkezli operasyonda Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin'de belirlenen adreslere 29 Haziran'da baskın yapan polis, 119 kişiyi yakalamıştı. Öte yandan, aralarında dizi oyuncuları ve spor yorumcularının da bulunduğu bazı ünlü isimler de soruşturma kapsamında emniyete çağrılmıştı.

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