10 gollü maçta kazanan Frankfurt: Bundesliga'ya damga vuran sonuç

21:4127/09/2025, Cumartesi
Frankfurtlu futbolcuların gol sevinci.
Frankfurtlu futbolcuların gol sevinci.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerinden Eintracht Frankfurt, Bundesliga 5. haftasında konuk olduğu Borussia M'gladbach'ı 6-4 mağlup etti. Milli futbolcumuz Can Uzun mücadeleyi bir gol ve bir asistle tamamladı.

Almanya Bundesliga 5. hafta karşılaşmasında Frankfurt deplasmanda Borussia M'gladbach ile karşı karşıya geldi.


Borussia Park'ta 10 golün atıldığı mücadeleyi Eintracht Frankfurt 6-4 kazandı.


Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 11, 47. dakikada Koch (2), 15. dakikada Knauff, 35. dakikada Burkardt, 39. dakikada Chaibi ve 45+1. dakikada Can Uzun kaydetti.


Milli futbolcumuz Can Uzun, Frankfurt formasıyla son 7 maçta 6 gol atma başarısı gösterdi.





#Eintracht Frankfurt
#Borussia Mönchengladbach
#Almanya Bundesliga
