İspanya LaLiga 7. haftasında Atletico Madrid sahasında Real Madrid'i 5-2 mağlup etti ve 12 puanla 4. sıraya yükseldi. Milli oyuncu Arda Güler, karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamladı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
İspanya LaLiga 7. haftasında Atletico Madrid sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi.
Metropolitano'da oynanan mücadeleden Atletico Madrid, 5-2 galibiyetle ayrıldı. Madrid, 75 yıl sonra Real Madrid'e 5 gol attı.
Simeone'nin öğrencilerine üç puanı getiren golleri 14. dakikada Le Normand, 45+3. dakikada Sörloth, 51 ile 64. dakikada Julian Alvarez (2) ve 90+3. dakikada Griezmann kaydetti.
Real Madrid'in gollerini 25. dakikada Kylian Mbappe ve 36. dakikada Arda Güler attı. Milli oyuncu Arda Güler, Mbappe'nin golünde asistini yapan isim oldu.
Bu sonucun ardından 18 puanlı Real Madrid maç fazlasıyla zirvede kaldı. Atletico Madrid puanını 12 yaptı ve 4. sıraya yükseldi.