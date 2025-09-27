Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Madrid derbisinde tarihi skor: Atletico Madrid 5-2 Real Madrid (ÖZET)

Madrid derbisinde tarihi skor: Atletico Madrid 5-2 Real Madrid (ÖZET)

19:2627/09/2025, Cumartesi
G: 27/09/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Atletico Madrid'in gol sevinci.
Atletico Madrid'in gol sevinci.

İspanya LaLiga 7. haftasında Atletico Madrid sahasında Real Madrid'i 5-2 mağlup etti ve 12 puanla 4. sıraya yükseldi. Milli oyuncu Arda Güler, karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamladı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İspanya LaLiga 7. haftasında Atletico Madrid sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi.


Metropolitano'da oynanan mücadeleden Atletico Madrid, 5-2 galibiyetle ayrıldı. Madrid, 75 yıl sonra Real Madrid'e 5 gol attı.


Simeone'nin öğrencilerine üç puanı getiren golleri 14. dakikada Le Normand, 45+3. dakikada Sörloth, 51 ile 64. dakikada Julian Alvarez (2) ve 90+3. dakikada Griezmann kaydetti.

Real Madrid'in gollerini 25. dakikada Kylian Mbappe ve 36. dakikada Arda Güler attı. Milli oyuncu Arda Güler, Mbappe'nin golünde asistini yapan isim oldu.



Bu sonucun ardından 18 puanlı Real Madrid maç fazlasıyla zirvede kaldı. Atletico Madrid puanını 12 yaptı ve 4. sıraya yükseldi.


ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ
Atletico Madrid - Real Madrid maçının özetini izlemek için

İSPANYA LALİGA PUAN DURUMU
#Atletico Madrid
#Real Madrid
#İspanya LaLiga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
100 bin taşerona kadro müjdesine sıra geldi: TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro...