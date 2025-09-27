Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, Atletico Madrid derbisinde 37. dakikada fileleri havalandırdı. Yıldız isim Mbappe'nin attığı golde de asist yapmıştı. Arda Güler'in gol ve asistine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Real Madrid, İspanya LaLiga 7. haftasında Atletico Madrid ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Madrid derbisine milli oyuncu Arda Güler ilk 11'de başladı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu bu maçta da skor katkısı verdi.
Real Madrid 25. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Golün asisti Arda Güler'den geldi.
Arda, gelişen Madrid atağında sağ kanattan ceza sahasına doğru bekletmenden oynadı. Topla buluşan Mbappe sağ çaprazdan uzak köşeye vurarak topu ağlara gönderdi.
Karşılaşmanın 36. dakikasında hızlı gelişen Real Madrid atağında Vinicius Jr, ceza sahası dışındaki Arda'yı gördü. Milli oyuncu gelişene yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.