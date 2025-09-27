Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Arda Güler'den Madrid derbisinde müthiş gol | VİDEO

Arda Güler'den Madrid derbisinde müthiş gol | VİDEO

17:5627/09/2025, Cumartesi
G: 27/09/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arda Güler - Kylian Mbappe
Arda Güler - Kylian Mbappe

Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, Atletico Madrid derbisinde 37. dakikada fileleri havalandırdı. Yıldız isim Mbappe'nin attığı golde de asist yapmıştı. Arda Güler'in gol ve asistine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Real Madrid, İspanya LaLiga 7. haftasında Atletico Madrid ile deplasmanda karşı karşıya geldi.


Madrid derbisine milli oyuncu Arda Güler ilk 11'de başladı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu bu maçta da skor katkısı verdi.


İLK GOLÜN ASİSTİNİ YAPTI

Real Madrid 25. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Golün asisti Arda Güler'den geldi.


Arda, gelişen Madrid atağında sağ kanattan ceza sahasına doğru bekletmenden oynadı. Topla buluşan Mbappe sağ çaprazdan uzak köşeye vurarak topu ağlara gönderdi.


Arda Güler'in asisti, Kylian Mbappe'nin golü;

36'DA TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

Karşılaşmanın 36. dakikasında hızlı gelişen Real Madrid atağında Vinicius Jr, ceza sahası dışındaki Arda'yı gördü. Milli oyuncu gelişene yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Arda Güler golü attık sonra armayı öptü.
Arda Güler'in Atletico Madrid'e attığı gol;




#Arda Güler
#Real Madrid
#Atletico Madrid
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
100 bin taşerona kadro müjdesine sıra geldi: TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro...