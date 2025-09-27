Yeni Şafak
Mourinho’dan transfer bombası: Real Madrid efsanesini istiyor!

14:5827/09/2025, Cumartesi
G: 27/09/2025, Cumartesi
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun Real Madrid'den eski öğrencisi olan yıldız golcüye transfer teklifi için telefon açtığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin ardından Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho'dan dikkat çeken bir transfer hamlesi geldi.


Portekizli teknik adam, Real Madrid'de birlikte çalıştığı ve şu anda Al-Ittihad forması giyen Karim Benzema'yı Benfica'da görmek istiyor.

Marca'da yer alan habere göre, Jose Mourinho, eski öğrencisi Benzema'ya transfer için telefon açtı.


Avrupa futboluna geri dönüşü değerlendiren Karim Benzema, Jose Mourinho'nun bu teklifi sonrası Benfica seçeneğini düşünmeye başladı.


Karim Benzema'nın düşüncesinin 2027'ye kadar Al-Ittihad'da oynamak olduğu ancak Suudi Arabistan temsilcisinde Al Nassr'a karşı alınan mağlubiyetin de Benzema için sezonun şüpheyle başlamasına neden olduğu yazıldı.


Al Ittihad forması altında bu sezon 3 maçta süre bulan 37 yaşındaki Karim Benzema, 3 kez ağları havalandırdı.


